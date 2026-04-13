La Presidencia del Consejo de Ministros emitió este domingo un segundo comunicado oficial en el que anuncia medidas concretas para garantizar que los ciudadanos que no pudieron votar por la falta de material electoral puedan ejercer su derecho al sufragio este lunes 13 de abril.

La medida no solo comprende instituciones educativas de Lima Metropolitana, sino también en las circunscripciones de Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey).

LIMA METROPOLITANA

Al respecto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el sufragio en los siguientes locales:

San Juan de Miraflores

I.E. Parroquial Virgen de la Asunción

I.E. 6041 Alfonso Ugarte

I.E. 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

I.E. 7078 Virgen de Chapi

I.E. 7098 Rodrigo Lara Bonilla

I.E. 7104 Ramiro Priale Priale

I.E. 6023 Julio C. Tello Rojas

I.E. 7239 Santísimo Salvador

I.E. 7267 Señor de los Milagros

I.E. 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

I.E. 7261 Santa Rosa de Collanac

I.E.P. El Universo de César Vallejo

I.E. Parroquial Virgen del Rosario

Asimismo, el Gobierno también anunció la flexibilización de las condiciones laborales para que los ciudadanos puedan ausentarse de sus centros de trabajo y ejercer su voto sin contratiempos durante la jornada del 13 de abril.