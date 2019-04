Gregorio Rojas: "Siempre hemos apostado por la minería, pero con respeto a las comunidades" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, se pronunció tras la reunión que sostuvo hoy con el Ejecutivo y representantes de la empresa minera MMG Las Bambas e indicó que dieron "un paso firme".

"Gracias, hoy hemos dado un paso firme y queremos construir al Perú en buenas condiciones. Queremos seguir con estos pasos, pero pido al Estado peruano a Martín Vizcarra y a todos los ejecutivos, así como nosotros que estamos perseguidos por la justicia criminalizados, quiero que se dé la paz", expresó a la prensa.

Asimismo, sostuvo que la provincia de Cotabambas siempre apostó por la minería, pero exigió respeto para las comunidades campesinas, indígenas u originarias.

"Siempre la provincia Cotabambas, región Apurímac, hemos apostado por la minería y lo vamos a apostar siempre. Queremos que haya más proyecto, pero que haya respeto a las comunidades campesinas, indígenas u originarias. Ese favor le pedimos al Estado peruano, que no se olvide de las comunidades que están en el rincón donde no llegan las carreteras, no tienen postas", indicó.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, resaltó que la vía del diálogo les llevó a avanzar y llegar a una acuerdo para desbloquear la vía.

"Hemos demostrado que escuchándonos de verdad, somos capaces de ser generosos, desprendidos para que todos podamos ganar como país", manifestó.