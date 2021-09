La Fiscalía no investiga al jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, por agresión verbal contra la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), según informó el legislador Eduardo Castillo (Fuerza Popular).

La respuesta fue dada a conocer por la fiscal superior Kelly Calderón Pérez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del grupo familiar, tras un requerimiento de información realizado por el parlamentario.

“Al respecto, esta Coordinación Nacional luego de la verificación efectuada a través del sistema fiscal, así como de la consulta efectuada al Coordinador Provincial del distrito de (sic) fiscal de Lima, informa que por el momento en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, no existe investigación penal de oficio del caso en mención”, dice la representante de la Fiscalía de la Nación en la respuesta.

Asimismo, Calderón Pérez también refiere que el Ministerio Público está pendiente de los resultados de la investigación que realice la Comisión de Ética del Congreso de la República.

Del mismo modo, la fiscal solicitó que a través del congresista Eduardo Castillo se les remita los resultados de la indagación de dicha comisión del Parlamento, “a fin de proceder conforme a nuestras atribuciones”.

Como se recuerda, semanas atrás, Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

