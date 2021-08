El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo referencia este jueves al relato ‘Paco Yunque’ de César Vallejo en su discurso ante el pleno del Congreso de la República en el marco del pedido de voto de investidura al Gabinete Ministerial.

En su exposición, Bellido Ugarte consideró que los peruanos no deben “guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada” como el protagonista del relato de Vallejo.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, manifestó Bellido.

¿De qué trata el relato ‘Paco Yunque’?

Publicado de manera póstuma en 1951, es un relato infantil de César Vallejo que narra la historia de Paco Yunque hijo de una empleada doméstica que trabaja en la casa de Dorian Grieve, el gerente inglés de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Paco Yunque va a la misma escuela que el hijo del patrón, Humberto Grieve, para que lo acompañe en sus juegos y estudios.

Desde su llegada a la escuela, Paco Yunque se enfrenta a un ambiente hostil muy distinto al campo donde siempre había vivido y sufre constantemente los abusos y maltratos de Humberto Grieve, quien se justifica aduciendo que Yunque es “su muchacho”.

MIRA AQUÍ: Gobierno plantea que Banco de la Nación otorgue créditos y servicios similares a la banca privada

En una oportunidad el profesor les dicta un cuestionario sobre el tema de los peces. Mientras todos se dedican a responder las preguntas, Humberto se pasa el tiempo garabateando. Ya en el recreo, se pone a jugar brutalmente con Paco Yunque, hasta hacerlo llorar y luego sustrae el examen de Yunque, borra su nombre y pone el suyo.

Posteriormente, el profesor solicita los exámenes y Paco Yunque no puede explicar por qué ha desaparecido su prueba y por esa razón es descalificado y amonestado con reclusión. Grieve, por su parte, entrega el examen de Yunque como el suyo, obtiene la más alta nota y su nombre queda registrado en el cuadro de honor del colegio.

El relato finaliza con Paco Yunque llorando de impotencia por la injusticia vivida en su salón de clases.

Aquí puedes leer el relato de César Vallejo.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: Gobierno extiende medidas restrictivas por pandemia