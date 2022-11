El congresista Guido Bellido anunció su renuncia a la bancada de Perú Libre este lunes, 7 de noviembre, y detalló que fue “por razones de convicción y conciencia”.

Mediante un oficio remitido al oficial Mayor del Parlamento, José Cevasco, informó de su salida de la agrupación con la que llegó al Poder Legislativo en las últimas Elecciones Generales de 2021.

“Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez poner en su conocimiento que, por razones estrictamente de convicción y conciencia, el día de la fecha presenté mi renuncia al grupo parlamentario Perú Libre, conforme se advierte del documento que adjunto al presente, comunicación que hago llegar para los fines pertinentes” se lee en el documento.

Asimismo, en sus redes sociales Bellido Ugarte informó de su salida de Perú Libre, donde militó desde el 2015, y aseguró que durante dicho tiempo fue consecuente con las acciones partidarias.

“He renunciado a Perú Libre, del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias, sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, escribió en su cuenta de Twitter.

