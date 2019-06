Hamilton Castro negó inacción en el caso del expresidente Alejandro Toledo

Síguenos en Facebook

El fiscal Hamilton Castro negó una presunta inacción dentro del Ministerio Público en el caso del expresidente Alejandro Toledo, como ha señalado el miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, el último domingo.

En diálogo con 'Canal N', señaló que las investigaciones seguidas al exmandatario se han desarrollado con total normalidad.

"No hay ninguna inactividad de la Fiscalía del Equipo Especial que me tocó dirigir en aquel momento. El trabajo que ha venido haciendo el Equipo Especial, en este caso específico del señor Toledo ha sido sobre los trabajos y avances que ha hecho el Equipo Especial original", remarcó.

Más adelante, Hamilton Castro aseguró que no conoce el motivo, por el cual, José Domingo Pérez brindó esa apreciación sobre él al dominical Panorama.

"No sabría que decir sobre cuáles son las motivaciones del señor Pérez, pero creo que debería estar abocado a los casos que tiene a su cargo actualmente. Creo que es importante ahora establecer las razones por las cuales no hay requerimientos posteriores a mi gestión respecto de otras actividades ilícitas de probable comisión por parte de la empresa Odebrecht y que fueron requeridas en su momento y que, respecto a lo cual, no habido ninguna inactividad de parte del nuevo equipo", subrayó.

Posteriormente, consideró oportuno que las apreciaciones de Pérez se traten de forma interna en el Ministerio Público.