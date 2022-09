El ministro del Interior, Willy Huerta, negó cualquier injerencia en la investigación que viene realizando la Inspectoría General de la Policía al coronel PNP Harvey Colchado, jefe del equipo especial que apoya a la fiscal Marita Barreto en las investigaciones contra el entorno del presidente Pedro Castillo.

Durante su interpelación en el Congreso, indicó que la indagación contra Colchado se encuentra en trámite y en la etapa de acciones previas. También enfatizó que Inspectoría actúa con “estricta independencia” y sin injerencia alguna.

“Con relación a la denuncia contra el coronel PNP Harvey Colchado, cabe enfatizar que ésta se encuentra en trámite en estricto cumplimiento del marco legal, que contempla una etapa de acciones previas que tienen por finalidad identificar, ubicar y acopiar indicios o evidencias que puedan sustentar el inicio o no de un procedimiento disciplinario”, expresó.

“Ello debe ser determinado por el órgano de investigación de la Inspectoría General de la PNP, que tiene el caso a su cargo y que actúa con estricta independencia de cualquier injerencia, no encontrándose obligados a dar cuenta de su actuación al Ministerio del Interior”, añadió.

En ese sentido, Huerta remarcó que ni el Ministerio del Interior, el inspector general ni ninguna otra persona o funcionario público tienen injerencia en las actuaciones y decisiones de los órganos de decisión, mucho menos pueden direccionar las investigaciones ni sus resultados.

“Como ministro del Interior reitero mi más profundo respeto por la independencia e imparcialidad de los órganos de investigación de la Inspectoría General de nuestra PNP y en general mi total respaldo a la actuación de la institución”, subrayó.

“Es por ello que quiero enfatizar que desde el cargo que me encuentro no me corresponde emitir opinión sobre las denuncias o investigaciones que se llevan a cabo en este caso ni sobre ningún otro, menos influir sobre las decisiones que se puedan adoptar. Lo contrario constituye un acto de intromisión, lo cual rechazo totalmente”, agregó.

Finalmente, el titular del Mininter reiteró que el Equipo Especial de la PNP que viene actuando como apoyo a las investigaciones a cargo del Ministerio Público, así como todas las unidades de la PNP, gozan del respaldo de su sector, del alto mando y del suyo propio.

“Debo señalar que el señor presidente de la República no ha propuesto ni solicitado cambio alguno en el Equipo Especial”, concluyó Huerta.

Declaraciones ministro del Interior en el Congreso

