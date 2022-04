El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, calificó de “inconsistente” el proceso electoral 2022 planteado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Informó además que su partido es el que “más listas ha inscrito en este proceso de elecciones internas”, pero que todos los partidos políticos deben competir “en igualdad de condiciones”.

“Una de las incoherencias es en los plazos que son bastante reducidos, pero además irrazonables. Se ha otorgado solamente un plazo de 4 días para que los militantes de los partidos políticos puedan conformar listas e inscribirse en este proceso de elecciones internas”, señaló Valdez.

“Nuestra petición no se trata de generar una ventaja, porque se ha evidenciado, que esos cuatro días resulta inviable, irracional, poder conformar listas que [cumplan] la obligación de convocar, no solamente al género, sino a jóvenes y a las cuotas nativas. Pero eso no solamente en Lima, sino en todo el territorio nacional”, agregó.

En cuanto al sistema informativo ‘Declara’, proporcionado por el JNE, para que los partidos políticos para inscribir sus listas de participantes en los comicios internos, el exlegislador dijo que presenta errores que deben subsanarse.

“Para ingresar la data, la información, solamente se tuvo acceso a un usuario y a una clave. Un usuario y una clave [en], digamos, 2000 jurisdicciones que van a participar en este proceso electoral […] cómo les trasladas esa clave única, ese usuario único que podría manipularse de manera arbitraria. Entonces ese tipo de cosas genera en los partidos políticos preocupación”, refirió.

Finalmente, explicó que, por estos motivos, 7 partidos políticos como Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, el Partido Morado, Podemos Perú, entre otros, están pidiendo al JNE que subsane estos errores a fin de que puedan culminar el proceso de inscripción de sus candidatos en los comicios internos.

