Un sondeo entre las bancadas evidencia que los promotores de la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, tendrían los votos suficientes para conseguir su objetivo.

Gallardo es acusado, entre otros temas, por ser el responsable político de la filtración del examen de nombramiento docente.

El Pleno del Congreso pondrá a debate la moción a partir de las 11:00 a.m. de hoy. Su aprobación requiere mayoría simple; es decir, 66 votos.

Lo mejor para el país, en opinión de Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, es que Gallardo renuncie ante “la inminente censura”.

Eduardo Salhuana, portavoz de APP, dijo a Correo que la mayoría de su bancada -de 15 miembros - está a favor de la censura. “No garantiza el retorno de las clases presenciales y está más abocado a temas sindicales”, anotó.

SE ATORNILLA

En la primera conferencia de prensa de su gestión, Gallardo anunció que no dimitirá: “Siento que no tengo por qué renunciar. Si del Minedu no ha salido la prueba”, repitió.

El ministro sostuvo que la denuncia que vincula a su hija con la venta de exámenes “es una historia inventada” y orientó las sospechas hacia el Sutep y contra un sector del personal que labora en la sede del Minedu.

También atacó de manera airada al mencionado sindicato de maestros y dijo que planea recuperar la Derrama Magisterial para “devolverla” a los maestros.