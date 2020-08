El Ministerio Público sustentó su pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra el excongresista Héctor Becerril, al señalar que a través de su alto cargo como miembro de la bancada de Fuerza Popular facilitó coordinaciones para que Los Temerarios del Crimen puedan cometer delitos desde la Municipalidad de Chiclayo.

Al sustentar su requerimiento, el fiscal adjunto supremo Luzgardo Gonzales Rodríguez dijo que no hay duda que existió la organización criminal presidida por el exalcalde David Cornejo Chinguel y recordó que ya hay personas sentenciadas por delitos cometidos en esta organización criminal, incluyendo al hermano de Héctor Becerril, quien reconoció los ilícitos para lograr una terminación anticipada del proceso.

“Esta participación de los hermanos Becerril Rodríguez (Antonio y Wilfredo) no hubiera sido posible si no existiera un poder real que se deriva del ejercicio de la función pública de un alto cargo como ser congresista de la República. El poder no lo tenían los hermanos, el poder venía de la función congresal, de Lima. Por eso todos daban cuenta a Lima y remitían dinero a Lima y enviaban los reclamos a Lima”, indicó el fiscal.

En esa línea, el Ministerio Público considera que los dos hermanos actualmente en prisión de Héctor Becerril eran operadores que “acataban órdenes” ya coordinadas a nivel de David Cornejo Chinguel y el exparlamentario fujimorista.

El fiscal supremo presentó, para sustentar esto, testimonios de diversos investigados y testigos del caso Los Temerarios del Crimen, como los exregidores de Chiclayo Gustavo Bartra y Luis Carlos Cabrejos, quienes mencionaron que Héctor Becerril participó presencialmente en reuniones en las cuales se pactó que, por facilitar presupuesto para obras en la comuna provincial, pagarían un 3% de “diezmo” a favor de los hermanos Becerril.

“David Cornejo indica que no solo voy a aceptar a la empresa que ustedes (Héctor Becerril y sus hermanos) pongan, sino que les doy 3 puntos porcentuales de diezmo, la suma de S/224 mil que equivale al 3%, por lo que Héctor Becerril se paró de su asiento y se abrazaron con David Cornejo Chinguel”, fue el testimonio que dio ante la fiscalía Gustavo Bartra sobre una reunión en setiembre del 2016 en casa de Antonio Becerril.

El Ministerio Público también consideró el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien detalló como a través de Wilfredo Becerril tuvo conocimiento que ya se había concertado el hecho para que la construcción de una planta de trasferencia de residuos sólidos en Chiclayo sea ganada por la empresa CRD.

“El pago de porcelanato a un congresista es lo anecdótico. En realidad, la imputación es mucho más grave. La imputación que traemos es que un congresista de la República integraría una presunta organización criminal para beneficiarse”, indicó el fiscal.

La audiencia virtual de esta mañana se llevó a cabo ante el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca, quien anunció que emitirá su resolución dentro del plazo de ley.