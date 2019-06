Héctor Becerril: "No entiendo cuál es el motivo de orgullo de ser gay" (FOTO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, uno de los críticos acérrimos de la ideología de género, vuelve a desatar polémica tras escribir en su cuenta de Twitter que no entiende cuál es el motivo de orgullo el tener una opción sexual diferente a la de los demás.

"No Marisa (Glave), no entiendo cuál es el motivo de orgullo de ser gay", respondió a su colega quien pertenece a la bancada de Nuevo Perú.

Marisa Glave había contestado otro tuit de Becerril, quien había preguntado el porqué no piden que se cambie el nombre de la Plaza Bolívar a Plaza del Orgullo Gay tras ser un hecho histórico tan relevante.

"Ja,ja,ja. ¿Cómo le explicamos a este señor? Parece que no entiende nada. Becerril, si no fuera histórico no estarías tan histérico con la noticia", se lee en el tuit de Glave.

Como se recuerda, hoy, el colectivo 'Marcha del Orgullo LGTB' se manifestará en la Plaza Bolívar del Congreso de la República tras la aprobación del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

La decisión de Salaverry ha desatado una serie de reacciones por diferentes facciones del Legislativo que cuestionan la ideología de género.