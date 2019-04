Héctor Becerril: "Señores, soy totalmente transparente, nunca les he mentido" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril culpó a la prensa que buscar culparlo de manera "ambigua" y que es una persona totalmente transparente que jamás ha mentido.

"Yo no sé, el deporte nacional de los periodistas ahora es culpar de todo lo que pasa culpar de todo lo que pasa o buscar de forma ambigua temas en contra mi persona. Señores, soy una persona totalmente transparente, nunca les he mentido", expresó el legislador fujimorista.

En ese sentido, Héctor Becerril se contradijo cuando declaró ayer que habían intentado asaltarlo hace 3 semanas, porque ahora asegura que el hecho ocurrió hace 3 meses.

"Para ser sincero, no recuerdo si dije 3 semanas. Si dije eso, me he equivocado, es hace 3 meses y como digo hoy estoy pidiendo el reporte de seguridad que habría hecho seguramente acá el Congreso como corresponde", manifestó.

Un periodista le preguntó si suele transitar por las calles de Lima con las lunas polarizadas abiertas y no cerradas como acostumbran transportarse los congresistas. Ante la interrogante, Becerril dijo que si esa acción es un delito, lo acepta.

"Si eso es un delito, lo acepto", respondió el legislador fujimorista ante la prensa.