Héctor Becerril sobre Cambio 21: "Al no estar Kenji esa bancada está a la deriva" (VIDEO)

El legislador Héctor Becerril (FP) ratificó su intención de que los integrantes de Cambio 21 tengan la posibilidad de reintegrarse a Fuerza Popular, esto ante la ausencia de su líder Kenji Fujimori quien está suspendido.

"Creo que hay varios congresistas de la bancada que se han ido y que finalmente han formado otra bancada pero con Kenji a la cabeza. Al no estar Kenji, esa bancada está un poco a la deriva, por lo tanto, yo sí creo que todos aquellos que quieran regresar a la bancada deben ser bien recibidos para que sigan trabajando con nosotros", manifestó.

Asimismo, aclaró que dentro de su bancada este tema aún no ha sido abordado, pese a que en la víspera señaló que estaban "trabajando y consensuado" para el regreso de los denominados 'Avengers'.

"En ningún momento he manifestado que la bancada ha tomado un acuerdo para que Kenji regrese (...) He expresado y me ratifico en que Kenji cumplida su sanción debería regresar al Congreso a cumplir con el mandato que el pueblo le dio", sostuvo.

Consultado por la respuesta de Maritza García, quien aseguró que el menor de los Fujimori Higuchi "jamás" regresaría a Fuerza Popular "por todo el daño que le han hecho", Becerril Rodríguez indicó que él no ha sostenido ninguna conversación con la parlamentaria.

"Si ella tiene información que Kenji ya no quiere regresar, que está apartado de la política, seguramente ella ya habrá conversado con él, pero lo que corresponde es que él regrese al congreso a seguir trabajando y si él cree conveniente regresará a la bancada y si no lo cree conveniente seguirá con bancada cambio 21", finalizó.