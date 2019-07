Héctor Becerril: "Vizcarra que se dedique a trabajar, que no venda humo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Héctor Becerril (FP) le pidió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, que se dedique a trabajar en el tiempo que le queda en Palacio de Gobierno. Sostuvo que el presidente no debe estar inmiscuyéndose o saliendo a hablar en temas internos del Parlamento.

"Él (Martín Vizcarra) tiene que entender que este Poder del Estado (Congreso) es autónomo y ya debe cansarse y dedicar todos su tiempo, a estar pendiente del legislativo, que se dedique a trabajar, que no venda humo, creo que ya es hora, ya ha pasado tiempo", comentó el legislador hacia el presidente Vizcarra.

Añadió que lo que pueda pensar el jefe de Estado no es importante y que si desea, que cierre el Congreso,

"Por lo menos que gobierne antes que termine su mandato, va terminar su mandato sin que haga nada importante por el país, más que pelearse, salir a criticar al Congreso, y si quiere cerrar, que lo cierre como he dicho, que tanto que no estoy de acuerdo, él no tiene que estar de acuerdo, no, finalmente él no tiene nada que hacer con lo que hace el Parlamento Nacional, que trabaje donde le corresponde", enfatizó el legislador.