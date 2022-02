El titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, negó que vaya a renunciar al cargo, tal como lo han solicitado diversas bancadas parlamentarias, y aseguró que tiene el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo.

En declaraciones a TV Perú, refirió que el mandatario le pidió esclarecer la denuncia por violencia familiar contra su esposa e hija y remarcó que no han tocado otro tema, como una eventual pedido de renuncia.

“Así es (no voy a renunciar). Acaba de llegar el señor presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros, no me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos”, expresó.

“Se han esclarecido los hechos, no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, añadió Valer Pinto, que también negó la existencia de un “gabinete en la sombra”, como afirmaron la exprimera ministra Mirtha Vásquez y el extitular del Interior Avelino Guillén.

En ese sentido, el primer ministro cuestionó a ambos por “hablar después de dejar el cargo”, lo cual –desde su punto de vista- no es creíble porque lo mínimo que debieron haber hecho es “guardar silencio hasta que la marea pase”.

“Yo he estado desde el día 9 de enero más o menos visitando Palacio, visitando la oficina del presidente, luego a las diferentes oficinas, coordinando este gabinete que ha nacido, etc. Yo no he visto alguna sesión paralela al Consejo de Ministros, lo que he visto son trabajadores, funcionarios dedicados a su actividad concreta”, subrayó.

“No hay gabinete (en la sombra). Cuando una persona habla después de dejar el cargo, definitivamente son poco creíbles sus palabras (…) Cuando uno renuncia al cargo o le piden la renuncia, lo mínimo que debe hacer es guardar silencio hasta que la marea pase”, añadió finalmente.

VIDEO RECOMENDADO:

Perú denuncia a Repsol ante el Consejo Permanente de la OEA por el derrame de petróleo