El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), negó haber agredido al policía que lo denunció ante una comisaría por presuntamente haberlo atacado física y verbalmente por no haber cedido el paso a su vehículo oficial.

Así se pronunció al ser consultado sobre el parte policial que detalla los hechos y que fue presentado formalmente ante la Comisaría de San Andrés.

“No hay más que hechos falsos que están siendo denunciados en esa acta policial, seguramente inducido por alguien ha acudido a la comisaría. Niego rotundamente que habría habido una agresión verbal y menos física”, aseguró.

Ventura reconoció que ocurrió un incidente con un agente policial vestido de civil el 17 de noviembre pero aseguró que los hechos narrados en la denuncia no son ciertos.

“Al policía vestido de civil le he increpado que abra las rejas, toda vez que queríamos cruzar estando el semáforo en color verde. Cuando pasa a rojo, nos tuvimos que detener y yo le increpé la actitud de este policía que estaba de civil, pero no ha sido más que eso, no hubo agresión verbal, no hubo agresión física. El proceder de este efectivo policial llama mucho la atención y se puede presumir que lo estarían direccionando”, aseveró el parlamentario fujimorista.

Según la denuncia en la comisaría, el suboficial de primera Santos Michel Ramírez Cabanillas reportó que estaba haciendo trabajo policial para el Parlamento en la intersección del Jr. Junín y la Av. Abancay como responsable de la reja de ingreso y salida del Palacio Legislativo.

A las 13:40 horas del 17 de noviembre, aproximadamente, el vehículo negro donde se trasladaba Héctor Ventura llegó al mencionado cruce y, según reportó el policía, el parlamentario gritó “estamos en guerra” para exigir que se le abra la reja para pasar a pesar del semáforo en rojo.

Es entonces que señala que el congresista bajó del carro y “sin decirme palabra alguna me dio una patada en mi pie lado derecho causándome una lesión”.

La acusación está acompañada por un informe del Instituto de Medicina Legal que confirma que sufrió una agresión por la que se le dio siete días de descanso médico. Asimismo, se incluye el detalle que una testigo, Silvia Higinia Miranda Flores, vio los hechos mientras trabajaba como cambista cerca del lugar.