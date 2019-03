Hermana de Úrsula Letona niega aporte de S/22 mil a campaña de Fuerza Popular

Síguenos en Facebook

María Concepción del Pilar Letona, hermana de la congresista Úrsula Letona, negó ante la Fiscalía haber aportado S/ 22 mil soles para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2016.

Sin embargo, su nombre figura en los registros de la agrupación política que entregados a la Onpe, de acuerdo con un reportaje del dominical Panorama.

Incluso, Letona Pereyra señaló que nunca tuvo una participación en esa campaña ante el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez.

"Me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido, entre los que se encontraba mi nombre, cosa que me dejó sorprendida pues no me había llegado ninguna citación y porque no efectué ningún aporte económico ni en especie”, mencionó.

María Letona Pereyra figura con dos aportes en la Onpe del 2 y 3 de marzo de 2016 con los montos de S/3.400 y S/ 18.600 respectivamente.