Hermano de Martín Vizcarra niega contratos fantasma con municipio de Tacna

El hermano del presidente Martín Vizcarra, César Vizcarra, negó estar involucrado en irregularidades cometidas dentro de la Municipalidad de Ilabaya, en Tacna, caso por el cual ha sido incluido en una investigación fiscal.

"Me han incluido a mí en esa investigación, no a la empresa, y no comprendo qué hago ahí porque no hemos suscrito ningún contrato con esa municipalidad, tampoco conozco Ilabaya", aseguró César Vizcarra a Perú21.

Según el documento del fiscal Ludwing Flores Valdivia, se dispuso ampliar la investigación contra los integrantes de la banda Los Saqueadores de Ilabaya para incluir al hermano de Martín Vizcarra por el presunto delito de peculado doloso.

Esto, luego que un colaborador eficaz identificado con el código 02-2018 haya brindado un testimonio para asegurar que una empresa, sin especificar el nombre, alquiló maquinaria a la comuna de Ilabaya por un valor de 6 millones para una obra de defensa ribereña que nunca se realizó. Como uno de los involucrados en esta simulación de contrato, sindicó al hermano del jefe de Estado.

"En todo caso, estoy a la espera de que me notifiquen para saber por qué se me involucra [...] Estoy plenamente a disposición para aclarar cualquier cosa. Siempre actuamos de acuerdo a ley", aseguró César Vizcarra.

Por esta investigación fiscal, en la cual se el Poder Judicial ha dispuesto la detención preliminar de 22 personas, se han incluido a exfuncionarios de la comuna ubicada en Tacna y se considera como presunto cabecilla al actual alcalde de Ilabaya, Luis Neptalí Cerrato Tamayo.

César Vizcarra acudió la semana pasada a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Segundo Tapia (Fuerza Popular), para que responda sobre las presuntas irregularidades que habría cometido el consorcio Conirsa.

El hermano del jefe de Estado aseguró ante la comisión que CyM Vizcarra –empresa que fundó con el actual presidente en la década del 90– no ha cometido actos delictivos y no firma contratos con el Estado desde el 2008. Agregó que cuando se convirtió en proveedora de Conirsa, a fines del 2006, desconocía que la empresa Odebrecht integraba ese consorcio.