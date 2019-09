Hermano de Vizcarra: "Nunca contratamos ni nos hemos reunido con Marcelo Odebrecht"

Síguenos en Facebook

César Vizcarra Cornejo, hermano del presidente de la República, Martín Vizcarra, asistió esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los contratos que su firma CyM Vizcarra S.A.C suscribió con el consorcio Conirsa.

En su primera declaración indicó que jamás recibió coimas de terceros para dejar que otros ganen obras.

"C y M Vizcarra es una empresa ética, que tiene casi 30 años de constituida. Y en este periodo nunca - repito- nunca ha practicado ningún acto de corrupción. No ha pagado coimas para conseguir coimas. Ni ha recibido coimas para dejar que otros ganen las obras. No ha sido usada para incurrir hechos delictivo o de falta de honestidad o legalidad. Las actividades que realiza son básicamente en el sur del país. Somos una empresa con prestigio", dijo en su presentación.

Odebrecht

A su salida Cesar Vizcarra dijo que C y M Vizcarra jamás ha contratado con la empresa brasileña Odebrecht. Indicó que nunca tuvo una reunión con la compañía cuestionada por sus vínculos de corrupción, ni con el propietario de la empresa.

"No hemos contratado nunca con la empresa Odebrecht. También hemos dicho, en la Comisión [de Fiscalización], que nunca nos hemos reunido con la empresa Odebrecht ni con Marcelo Odebrecht. Hemos respondido con la verdad", dijo a la prensa.

Vizcarra sostuvo que en las primeras citaciones, que la Comisión programó para que acuda a responder las preguntas en torno al consorcio Conirsa, las respondió mediante documentación y que esta última quiso venir personalmente.