El reconocido economista Hernando de Soto es uno de los primeros en pisar el acelerador con miras a las elecciones generales de 2021 y ya cerró su afiliación en el partido de Avanza País, al igual que el empresario Carlos Añaños.

En entrevista con Correo, se refiere a las medidas que tomará en el sector económico de llegar a ocupar el sillón de Pizarro.

¿Cómo nace su afiliación con Avanza País?

Hemos llegado a un acuerdo. El partido Avanza País me ha pedido si podría ser el candidato a la presidencia y, por otro lado, a cambio de eso tener mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Electoral y, por lo tanto, guiar los destinos del movimiento que ahora se desarrolla dentro del partido que en su momento fue el partido de Alfonso Barrante, “Frejolito”, con el que tenía amistad y con el cual compartí algunos de los ideales. Nosotros venimos con un programa económico y político que queremos desarrollar.

Carlos Añaños se afilió, ¿en qué parte de la plancha irá?

Lo que hemos acordado con Carlos, a quien yo invité para que nos unamos en esto, es de que por el momento nuestro objetivo es crear un plan de gobierno y un equipo sólido y luego de qué lugar va a querer aceptar Carlos, es una cosa que veríamos con el tiempo, dependiendo cómo se va desarrollando la campaña (...), quiero que cualquier decisión que tome sea suya y para eso tenemos todavía unos tres meses.

¿Conversó con otros partidos?

Sí. Y lo que ocurrió no es que un partido sea necesariamente mejor que el otro, sino que era más adecuado en términos del tipo de reformas que nosotros deseamos, la gente a la cual nosotros creemos que es prioritaria que son los más desafortunados del Perú, la clase media para abajo. En ese sentido había una coincidencia con Avanza País, que nos daba la total libertad de diseñar un plan de gobierno. Prefiero estar instalado en un partido donde nosotros podíamos hacer lo que nos parecía correcto sin necesidad de casarse con nadie antes de tomar una decisión.

Entiendo que el señor Añaños evalúa ir en la plancha, ¿a usted quién le gustaría que lo acompañe?

Evidentemente que a mí me encanta la idea de que Carlos esté en la plancha, sería un excelente candidato. Hace tiempo que somos amigos y coincidimos en que hay que levantar el Perú.

¿Ya tienen los candidatos al Congreso?

No, porque muchos de ellos recién se están fichando, creo que hay varios centenares de personas que nosotros creemos que tienen un potencial muy bueno para estar en el Congreso (...). Creo que va a ser una buena lista al margen de todas las personas que podemos invitar.

¿De qué tendencia serán?

Creo que se va a conocer al final como un partido de centro, no solo porque todo el mundo está en el centro, sino porque hay suficientes derechistas e izquierdistas para que la fórmula final sea vista como el centro. Eso no es lo importante, porque la verdad en la vida política real hay varias medidas que son naturalmente atribuidas a la derecha, la macroeconomía por ejemplo. La macroeconomía global es una economía que es capitalista, pero es obvio que a un país no le basta ser libre, tiene también que ser justo, en ese sentido, hay mucha gente de izquierda que tiene varias cosas que aportar y que está muy familiarizada y mucho más que la gente de derecha sobre qué son las necesidades de abajo. Entonces, el resultado de toda esta amalgama va a un centro.

¿Usted no se considera un candidato de centro derecha?

No. Si estamos en el Perú yo sería supongo centro, distinto que si yo estaría en Suiza o Estados Unidos. Yo fui el que trajo la fórmula de la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional que podría considerarse una fórmula de derecha, pero al mismo tiempo yo fui el que comenzó la Defensoría [del Pueblo] que podría considerarse una medida de izquierda, comencé el programa de titulación en los sectores más pobres que puede verse en algunos lugares de izquierda, soy de las personas que cree que las comunidades están encima de los grandes yacimientos mineros del Perú, eso definitivamente es de izquierda. Las mujeres hoy son dueñas de la mayor cantidad de propiedad gracias a nuestro sistema de titulación y cuando tuve que ver la simplificación administrativa fue hecha sobre todo para favorecer a las pymes y como ustedes verán a futuro, una buena parte de las personas que nosotros vamos a lanzar al Congreso van a ser personas que pertenecen a las pequeñas y medianas empresas. Ergo, entre mi macroeconomía y mi microeconomía yo soy de centro.

¿A quiénes representaría la izquierda en esta elección?

Quisiera que termine el proceso de registro (afiliación) y luego ya verán las nuevas caras.

En algún momento se refirió a los “radicales”. Los candidatos a la presidencia como Verónika Mendoza ¿qué representarían?

Las personas de izquierda que podrían estar con nosotros no son figuras de izquierda reconocidas en el mundo de la prensa, son más bien las personas que son líderes a nivel de base, sobre el terreno, provincias, pueblos jóvenes, en áreas que se están levantando, entonces no van a ver a gente que son comparables con los partidos de izquierda, sencillamente con ellos tienen la tendencia a favorecer a las personas más pobres, pero no verán gente que es tradicionalmente ligada a las personas y otros candidatos mencionados. Ser radicales, cuando me refiero a ellos, porque son personas que no están para los ricos ni para pobres, sino que son radicalmente favorables al crecimiento económico, pero con atención especial para los pobres.

¿Cómo van a financiar la campaña?

La verdad es que yo nunca he tenido temor a la financiación, porque siempre he visto en mi propia vida de empresario y en mi propia vida intelectual, que cuando uno tiene las buenas causas, la gente apoya y para eso he reclutado a gente que entiende de eso. Lo que puedo asegurar es que va a ser absolutamente transparente y va a ser plural. No creo que es necesario grandes cantidades de dinero para ganar una elección.

George Forsyth está primero en las encuestas, pero también se habla de su falta de experiencia. ¿Eso le puede jugar en contra?

Yo espero llevar mi campaña por lo menos en función a mis programas y soluciones a los problemas. En la medida de lo posible voy a tratar de no pronunciarme sobre los otros candidatos porque no creo que el tema es demostrar que el otro es mejor o peor que yo. El tema es que la gente misma juzgue. Yo quisiera recibir votos porque tengo buenos programas. Conozco a Forsyth y a mí me ha causado muy buena impresión, lo conozco recientemente. Hemos tenido una serie de reuniones que me han hecho pensar muy bien de él y le deseo la mejor suerte, es un hombre con mucha energía, mucho más inteligente de lo que la gente piensa y le tengo aprecio, pero eso se lo digo a título personal, porque tampoco conozco su programa a fondo, pero como persona me parece que es muy valioso.

¿Las reuniones fueron durante la campaña electoral que ya está iniciando o cuando él asumió la alcaldía?

Son relativamente reciente y la razón de ello es que él está en un sector de la capital donde hay mucha actividad comercial, alguna de ellas informal y por supuesto a mí todo lo que se refiere a la formalidad me interesa. Han sido para cambiar experiencias y eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. No hemos hablado mucho del proceso electoral, ha sido un poco de los problemas de la informalidad en el Perú.

De ser elegido, ¿cuáles serían las primeras acciones que tomaría?

La primera cosa que haría es proponer cómo cambiar la manera de gobernar en el Perú. La estructura actual del Estado y los elementos con que se decide son perfectamente inadecuados.

¿Un ejemplo?

No se puede seguir teniendo un gobierno en el cual cada vez que hay una crisis tiene que renunciar un ministro, que en promedio creo que son cada 22 días. En segundo lugar, no se puede seguir teniendo representantes que son elegidos por listas y que una vez en el cargo ya no sean responsables frente a la sociedad y eso incluye al jefe de Estado. No se puede seguir con una consulta popular casi nunca o de vez en cuando, los referéndum no fueron hechos para que se escuche al presidente, sino a a población. Mi intención es absolutamente reformar el Estado peruano para que sea más democrático y pueda gobernar con base a una popularidad no de personas, sino porque están haciendo las gestiones y todo el mundo reconoce que son las adecuadas.

¿Y qué hará en el sector Salud?

Las razones por las que la ayuda no pudo llegar donde tenía que llegar es el resultado de un Estado que mantiene por sus restricciones y absurdos a la gente en estado de informalidad. La informalidad es esencialmente un problema de falta de información. Mientras que uno no sepa dónde están los problemas de gestión, no puede ayudarlo ni para financiarlos ni para su salud. Esos son las primeras cosas de las cuales me voy a ocupar. Acabar con la informalidad en el sentido, de no tener información de dónde están los peruanos y cuáles son sus necesidades.

¿Cuál es el plan económico inmediato para levantar la economía?

La primera cosa que tenemos que hacer es que el Perú sea un país global en el sentido que somos 32 millones de personas, nadie conoce a más de 4 mil o 5 mil personas, vamos a hacer que todo el mundo se pueda conocer. Una vez que están bien documentados, el Perú va a resurgir automáticamente por la vía económica.

¿Por qué razón?

Porque la mayor parte de los productos que tiene el Perú y lo van a hacer ricos son cosas que la gente va a comprar globalmente. Por ejemplo, si trata de averiguar dónde va todo el oro que producimos, irá 99% afuera. Entonces, cómo es posible que las personas que laboran localmente no sepan dónde está su mercado globalmente.

¿Ha identificado falencias el el manejo del gobierno en la pandemia?

Yo lo que quisiera es evitar criticar a nadie, porque creo que las actuales circunstancias como está estructurado el Estado no hay manera que cualquier gobierno, inclusive si nosotros llegáramos en algún momento a gobernar, ningún gobierno va a poder gobernar, es imposible. No tiene manera de ubicar a la gente, desbloquear al país, acabar con los conflictos sociales, eso es imposible mientras haya informalidad o la mala formalidad que también tenemos.

El Perú ocupa en Latinoamérica el primer lugar en pérdida de empleos según la OIT, ¿qué propone para revertir la situación?

El sector privado está tan atado de manos por el Estado y sus reglamentos que no puede salir a emplear a la gente. Nosotros sabemos dónde están algunos de los más grandes obstáculos y los vamos a quitar. Vamos a hacer que los empleados sean sujetos de créditos y puedan formar capital.

De llegar a Palacio, ¿propondría que revisen el manejo administrativo que ha tenido el Gobierno en los últimos años a raíz del caso Richard “Swing”?

Es una primera cosa que va a surgir de la reforma del Estado. Todos los escándalos que se conocen son el resultado de contratos mal hechos y por no conocer la diferencia entre financiamiento privado y uno de gobierno a gobierno.

¿Cuál será la postura frente al presidente Vizcarra de llegar a Palacio?

En primer lugar, no pienso hacer nada que tenga que ver con la justicia. Para eso hay una justicia en el Perú. Lo que puedo hacer es ayudar a ver de qué manera el sistema de justicia puede ser mejor financiado, puede ser adecuadamente fiscalizado, no basta con que sea el único fiscal, pero yo no arrastro basura, no tengo ningún deseo de venganza ni de castigar a nadie. Lo que me voy a asegurar es que haya cero tolerancia a la corrupción y la forma de hacerlo no es salir a castigar, eso ya se está haciendo bastante, yo voy a prevenir, tratar de prevenir que pueda ocurrir las cosas que han ocurrido hasta la fecha porque las licitaciones del Estado van a ser muy transparentes y sobre todo muy bien informadas.

Perfil

Hernando de Soto Polar es economista. Considerado por “The Economist” como uno de los “think tanks” más importantes del mundo. La revista Time lo eligió como uno de los 5 principales innovadores latinos del siglo en su edición de mayo de 1999.