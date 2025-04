Higinio Torres Cateriano, precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular, estuvo de visita por Trujillo y se dio un tiempo para conversar con este medio. Dijo que a diferencia de sus posibles contendores no está enfocado en llegar al poder para solucionar temas personales, sino los grandes problemas del país. No cree en la pena de muerte ni en la militarización de las calles para frenar la delincuencia. Además, considera que en la región La Libertad hay incapacidad para gobernar.

¿Por qué considera que es un candidato presidenciable?

Estoy viendo una situación particular en el país. No solo por el gran fracaso público, sino por una gran división nacional promovida, en gran parte, por los partidos políticos que solo buscan la confrontación. Yo estoy fuera de todo ese espectro. No he sido candidato antes y mi intención es unir al país. Quiero que sepan que el presidente está interesado en los problemas de fondo y no en sus problemas personales.

Uno de los grandes problemas en el país y sobre todo en esta región es la delincuencia. ¿Qué planes tiene para combatirla?

Tenemos una desvalorización de nuestras instituciones policiales, eso es lo primero que hay que atender. Nuestros generales y coroneles no duran más de 15 meses en los cargos, porque la Policía está politizada. Vamos a despolitizar todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Por ejemplo, en La Libertad, hay un déficit de policías, hay 250 policías por cada 100 mil habitantes, eso te habla de una Policía debilitada. Segundo, el Estado tiene que hacer cumplir los roles que le corresponde a cada entidad. Lamentablemente, en esta guerra política en la que estamos inmersos el Ministerio Público culpa al Ejecutivo, el gobierno regional culpa a la Policía y nadie asume su rol. Vamos a corregir todo eso.

¿Cómo lo haría?

Por ejemplo, en la inversión pública, el 80% de los presupuestos destinados para seguridad está mal ejecutado. El 70% de las comisarías en el país está en mal estado. Los proyectos del Ministerio del Interior tienen un atraso de caso 900 días sin ejecutarse y todos con sobrecostos. Ahora, si hablamos de inteligencia, es claro que esta ha cedido al espionaje político y eso sucede porque el presidente está preocupado en sus problemas personales. El presidente tiene que encabezar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y todas las semanas ver avances del trabajo. Es más, se debe poner a cada región como objetivo.

¿En cuánto tiempo haría todo eso?

El primer año tenemos que tener instituciones transformadas, una Policía sólida, ministerios operando correctamente y un servicio de inteligencia nacional con resultados semanales.

¿Hay algún trabajo en específico para la región La Libertad?

Hay trabajos que tienen que ser globales, porque el sistema de criminalidad opera en todo el país; no obstante, se hará un esfuerzo específico en cada región. Hay que corregir el déficit de policías en las regiones más desprotegidas y dotar a la institución de apoyo logístico con particularidades en cada región.

¿Qué opina de los estados de emergencia?

Eso es lo fácil de la política de ahora. Ofrecen soluciones que no son efectivas, pero sí populares. Mucho tiempo se habló que militarizar las calles era la solución y ya vemos que no. Ahora barajan que la pena de muerte y también el servicio militar obligatorio son soluciones. Creo que son medidas populistas, acá hay que atender los problemas de fondo que ya he comentado.

¿Qué opina de la gestión del gobernador César Acuña en seguridad ciudadana?

Sé que es un hombre que tiene mucho tiempo gobernando en La Libertad. Se supone que conoce muy bien su región; sin embargo, no se solucionan los problemas. Entonces eso habla de una desconexión, falta de interés o incapacidad. Acá los problemas siempre se repiten, inseguridad y vulnerabilidad ante desastres naturales, falta de prevención. Ese señor (César Acuña) tiene desconexión con la región, sus ausencias habla mucho de sus compromisos y no tiene nada claro.

Hay obras millonarias que se ejecutan en La Libertad para prevenir desastres naturales, pero al parecer hay un lento avance en su ejecución. ¿Se revisarán estos contratos?

Dentro mis propuestas planteo revisar todas las concesiones en el país, mayor aún las de infraestructura, porque han tenido un avance mucho más lento que la obra pública. Lo que ha sucedido en La Libertad es nuevamente un fracaso de la inversión. Tenían desde el 2017 con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y después con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y según se ha dicho el avance es de apenas el 50% y lo que ha sucedido en la quebrada San Ildefonso demuestra que con eso no basta.