Hijo de César Hinostroza considera que hay persecución política y judicial en el Perú

Síguenos en Facebook

Christian Hinostroza, hijo del exjuez supremo César Hinostroza, aseguró que la fuga de su padre a España responde a una decisión basada en un análisis sobre que un eventual juicio al que sería sometido, no iba a ser imparcial en el Perú.

En ese sentido, el también abogado Christian Hinostroza dijo que hay signos de una persecución política y judicial en el Peru.

"Como ya hemos podido ver, hay signos de una persecución política y judicial debido a que, incluso en una audiencia de prisión política, lo tildaron de operador político de Fuerza Popular. Esto es clara muestra de que se están forzando figuras jurídicas para acusarlo", manifestó Christian Hinostroza en diálogo telefónico con RPP desde España.

En el Poder Judicial y el Ministerio Público

Christian Hinostroza mencionó que su padre tiene una enemistad con el fiscal supremo Pablo Sánchez y mala relación con otros magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, debido a lo cual, avizoraba la falta de imparcialidad en el proceso.

"Tiene personas que no son de su simpatía, que son enemigos gratuitos. Con el señor Pablo Sánchez tiene una enemistad y es quien lo va a juzgar. Entonces al ver que quien lo va a acusar y lo va a juzgar son gente que no son de su agrado, ha decidido marcharse. No va a ser sometido a un juicio imparcial. Tienen una enemistad manifiesta desde hace varios años", mencionó a RPP.

Asilo

En otro momento, Christian Hinostroza evidenció su confianza en que las autoridades judiciales de España le concederán el asilo político a su padre.

El 17 de octubre pasado, César Hinostroza Pariachi fugó del Perú a pesar de su impedimento de salida y llegó a España. Días después fue detenido y recluido en una prisión. Las autoridades peruanas iniciaron el proceso de extradición.

Hinostroza Pariachi fue destituido por el Congreso de la República y es investigado por presuntamente ser cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.