Hombre busca a García Belaunde y protagoniza incidente en el Congreso (VIDEO)

Esta mañana, un hombre ingresó al hall de los Pasos Perdidos en el Congreso de la República y buscó al congresista Victor Andrés García Belaunde, quien se disponía a dar declaraciones a los medios de comunicación.

En la grabación se ve que el sujeto se acerca con un papel al parlamentario para pedirle ayuda con un tema de forma insistente. Al escuchar sus pedidos, Belaunde le dice que vaya a su oficina para atenderlo posteriormente, sin embargo, el hombre muestra su molestia.

"Escúcheme, por favor. Yo necesito que usted me ayude. Usted no puede darme la espalda como lo está haciendo ahora", le dice el sujeto. Luego el congresista le dice que no le falte el respeto y que él recibe a mucha gente en su despacho.

Hasta el momento no se sabe de qué tema quería conversar el ciudadano con el parlamentario, pero se sabe que su nombre es Claudio Zolla, quien planea competir en las elecciones presidenciales del 2021.

Además sería líder de un movimiento político Perú Nuevo, con el que planea participar de los próximos procesos electorales.