Juan Ramos, abogado del empresario Hugo Espino, dijo que su defendido recibió en octubre del año pasado un préstamo de 90 mil soles por parte de dos de los hermanos de la primera dama Lilia Paredes, David y Walter Paredes.

En declaraciones a Latina, el letrado dijo que el origen de ese dinero era lícito y que los detalles sobre dicho préstamo serían dados al Ministerio Público. Aseveró que el préstamo fue de David Paredes y que, si bien uno de los depósitos fue hecho por Walter Paredes, su patrocinado no lo conoce.

“En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70 mil soles y 20 mil soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito sino es un préstamo que hace el señor David a mi patrocinado”, dijo a Latina.

“Él le presta 90 mil soles, en dos depósitos, este dato por iniciativa de la defensa será detallado ante el señor fiscal. Hay un vínculo, porque Espino dice que lo conoce [a David]. Se trata de un préstamo bancarizado. De un total de 90 mil soles a la cuenta BCP de Espino y otro de 20 mil que se hace desde la cuenta de Walter [Paredes] pero a él no lo conoce”, aseveró.

Tanto Espino como los dos hermanos de la primera dama son investigados por presunto lavado de dinero.

Cabe indicar que la semana pasada, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, la otra hermana de Lilia Paredes, admitió en su declaración ante el fiscal que la investiga que trabajó para la empresa de Hugo Espino, JJM Espino, en la época en que ambos viajaron a un caserío de Chadín, Chota. Allí, según quedó registrado en un video, ella ofreció a vecinos del lugar una obra de saneamiento.

La fiscalía investiga a Yenifer Paredes por el supuesto delito de tráfico de influencias.

