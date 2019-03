Humberto Abanto niega reunión con Walter Ríos en penal Ancón I

Síguenos en Facebook

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, negó haber acudido al penal Ancón I para reunirse con el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, como reveló el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el último miércoles.

Especificó que fue abordado -de forma sorpresiva- por Ríos en momentos que había llegado a esa prisión para ver a su patrocinado César Álvarez, el expresidente del gobierno regional de Áncash.

“El señor Ríos se acerca a mí, me saluda. (...) Una conversación muy rápida, y me dijo 'tengo un escrito para la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y no tengo quién me lo lleve. ¿Puede ayudarme con eso?'. Esa fue toda la conversación”, mencionó la defensa en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, Humberto Abanto indicó que ese fortuito encuentro sucedió el 14 o 15 de enero pasado. Además, dijo que entregó el documento de Álvarez a la OCMA.

Precisó que el 1 de marzo pasado, cuando retornó al penal, Ríos nuevamente lo abordó para solicitarle el cargo del escrito entregado.

“Yo nunca le entregué el cargo y él, con justa razón, el uno de marzo vuelve a abordarme cuando estoy reunido con mi cliente. Me dice “mi cargo” y hubo una conversación, en la que le ofrecí disculpas por no llevarle su cargo. Y eso es todo lo que hay”, añadió.

Cabe mencionar que Walter Ríos es acusado de integrar la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.