Humberto Lay: "La venganza no es un argumento objetivo de defensa" (ENTREVISTA)

¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión de Ética?

Veo que la comisión por fin está actuando, está investigando casos y está recomendando sanciones, lo cual no ocurría en el pasado (cuando era presidida por FP), se estaban blindando o evitando la investigación habiendo denuncias periodísticas.

¿Le parece adecuado que el presidente del Congreso acuda al PJ para frenar la sanción de Ética?

En el caso particular del presidente del Congreso (Daniel Salaverry), lamento mucho que recurra al Poder Judicial para evitar una investigación o que no acepte el resultado de una investigación. Él dice que despide a su asesor porque ha presentado mal el informe, luego dice que (los informes) son falsificados y que alguien los ha metido, pero que sí asegura que son “truchos”. Entonces, no debería detener una investigación, me parece muy mal lo que está haciendo.

¿Por qué?

Porque si él tiene la razón, no debería tener miedo y presentar su argumentación ante el pleno con las pruebas correspondientes. No sé si la Comisión de Ética ha mandado hacer un peritaje de los informes que han sido “burdamente” falsificados, pero en su defensa debería presentar este peritaje y se acabó el problema.

Él sostiene que es una venganza de FP...

Yo creo que sí, viendo las noticias todo lo que ha estado ocurriendo, es posible que haya un afán de Fuerza Popular de sacarlo del cargo, puede haber un sentimiento de venganza. Pero eso no es un argumento objetivo en defensa suya, eso es subjetivo y eso no vale en caso de una investigación donde el informe de Secretaría Técnica es el que recomienda. Pienso que él debe presentar una buena defensa ante el pleno si está seguro (de su inocencia).

¿Cuando presidió Ética, algún congresista usó este recurso legal?

No ha habido casos.

¿Puede el PJ interferir en la labor de Ética?

Entiendo que es un proceso interno no concluido, de tal manera que cómo puede el PJ intervenir en un proceso legal.

¿Salaverry debe allanarse?

Yo creo que sí. Debe dar el ejemplo.