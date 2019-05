​Morales tras archivamiento de denuncia contra Chávarry: "La lucha contra la corrupción es caiga quien caiga"

Síguenos en Facebook

Humberto Morales, vocero de la bancada Frente Amplio, se mostró indignado por reciente suceso en la Comisión Permanente donde, con los votos de congresistas de Fuerza Popular y el Apra no se ratificó la recomendación de denunciar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el presunto delito organización criminal por el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y encubrimiento personal.

Es así que congresistas de Frente Amplio, Nuevo Perú y Bancada Liberal alzaron su voz en contra de lo sucedido: "Hemos visto hoy día cómo se asume un acto de blindaje constante y, sobre todo, en los temas de organización criminal", sostuvo Morales.

Tras esto, Humberto Morales sostuvo que se mantendrán en la lucha contra la corrupción: "Hemos asumido una responsabilidad del país frente a aquellos que tienen el desprecio por el pueblo peruano, (se) está luchando constantemente contra la corrupción".

"Lo que hemos visto hoy es un acto de blindaje a todo lo que significa miembros de una organización criminal, y se ha sustentado por la fuerza de los votos antes que la razón", expresó Morales, y continuó que no aceptarán lo hecho a favor del ex fiscal de la Nación: "No lo aceptamos, señor, y hemos venido a representar a nuestro pueblo con dignidad, no permitiremos que esto continúe porque la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga".