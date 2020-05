Escribe Janet Leiva y Sofía López

¿Falsas expectativas? Ayer inició la autorización para que niños, niñas y adolescentes menores de 14 años puedan salir de sus casas, después de 64 días de confinamiento por la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los padres y tutores fueron informados en paralelo que la disposición no es aplicable para todos.

Esto originó que en regiones del norte, e incluso en Loreto, donde están prohibidas las salidas por el riesgo de contagio, los niños pasearan en las calles pese a las restricciones.

No es la primera vez que el Gobierno comete un tropiezo respecto a las medidas dictadas en el marco de la emergencia. Sucedió con la restricción de la circulación por género y en la norma que obligaba al uso de guantes en bancos y mercados. En ambos casos, el Ejecutivo dio marcha atrás.

El pasado 23 de abril, el presidente Martín Vizcarra habló, por primera vez, sobre la autorización para que los niños salgan de sus hogares por salud mental, pero nunca se refirió a excepciones.

Tampoco hizo alusión a zonas restringidas cuando se refirió de nuevo a la propuesta el último 8 de mayo.

Sorprendentemente, la madrugada del último lunes 18 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica, en la que especifica distritos e incluso departamentos completos en los que la comunidad infantil no podrá salir.

Esto debido a que ciertos lugares tienen un mayor numero de contagios en comparación con otros (Ver infografía).

RESTRICCIONES SOBRE SALIDA DE NIÑOS

En Lima Metropolitana son 20 distritos donde los menores no podrán salir: Lima-Cercado, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Carabayllo y La Victoria.

Figuran también El Agustino, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, San Miguel, Breña y Surquillo.

Mientras que en La Molina, San Borja, Chaclacayo, Pueblo Libre, Pucusana, Miraflores, Cieneguilla, Magdalena, San Isidro y balnearios del sur sí está permitida la salida.

A estos se suman siete regiones que no aparecen en la lista. Sin embargo, los padres podrán optar voluntariamente si realizan o no el desplazamiento. Estas son: Huancavelica, Puno, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Moquegua y Apurímac.

MEDIDAS PARA QUE LOS NIÑOS SALGAN

Los niños deberán salir utilizando mascarilla a partir de los tres años de edad y siempre con la supervisión de un adulto. Solo está permitido la salida con dos niños, no pueden salir los menores con mayores de 65 años ni tener enfermedades de comorbilidad.

Los paseos serán alrededor de sus casas o por lugares donde no transiten muchas personas. No pueden jugar con otros niños y no pueden llevar juguetes durante el paseo.

OPINIONES

La viceministra de Salud Pública, Nancy Serpa, justificó que la disposición no se emitiera en un tiempo oportuno. Esto se hizo, dijo, para evitar una situación de estrés en la población infantil.

“Como Minsa si hubiéramos emitido una alerta epidemiológica antes de que se evaluara la situación del mercado de Surquillo, habríamos errado. Por ello, la evaluación y medición es constante. No se trata de una improvisación, es un análisis epidemiológico en los distritos, las provincias y regiones”, dijo en RPP.

Para el exministro de Salud, Abel Salinas, la medida resulta ser un poco tardía, porque el Gobierno debió hacerlo en conjunto, es decir, sin dejar las restricciones en el camino.

“Lamentablemente, el ministerio se ha demorado en esta alerta. Yo creo que ha debido de salir en conjunto de una vez todo y no dejar estas restricciones en el camino (…) La disposición por partes ha creado confusión”, expresó.

Quien también se sumó al cuestionamiento fue la legisladora Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso. “Expresamos nuestra preocupación porque a última hora las autoridades dieron marcha atrás en este caso. Muchas familias ya estaban preparadas para la salida de sus hijos”, indicó durante la sesión en el Parlamento.

Asimismo, la congresista Matilde Fernández pidió que la comisión haga una exhortación al Poder Ejecutivo a tomar decisiones en conjunto con el Ministerio de Salud, a fin de no crear problemas de ambigüedades en la población.

Por su parte, el decano del Colegio Médico, Juan Astuvilca, agregó que la medida impartida se hubiera ejecutado al final de la cuarentena. “Esta medida debió postergarse porque constituye un riesgo (...) La salida puede constituir un peligro para los pequeños y para quienes viven con ellos”, enfatizó.