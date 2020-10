Escrito por Karina Valencia y Erik Rivera

El panorama electoral tuvo un día agitado ayer producto de una serie de incorporaciones, salidas y novedades al interior de las agrupaciones políticas con miras a las elecciones generales 2021.

Uno de esos cambios fue la revelación de la inscripción como militante de Restauración Nacional del embajador de Perú en Japón Harold Forsyth Mejía, padre del exalcalde de La Victoria, George Forsyth.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, Forsyth Mejía forma parte de las filas del partido de la espiga desde el 30 de setiembre de este año.

En una breve comunicación con Correo, el embajador sostuvo que dicha incorporación responde a su decisión y la de miembros de su familia de acompañar al también exarquero en el proceso interno de cara a los comicios generales del próximo año. Recalcó que no ejercerá una participación política activa.

“Es una afiliación privada. La mayor parte de mi familia se ha afiliado por la sencilla razón de que mi hijo se ha afiliado, pero no significa nada. Yo no estoy activo políticamente. (Es) la primera vez que me inscribo en un partido político. No estoy activo políticamente. Hay miles de inscritos y soy uno más”, sostuvo.

El diplomático manifestó que “todos se pueden afiliar a un partido político, somos libres”, por lo que descartó que exista algún tipo de incompatibilidad con el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, el excanciller Luis Gonzales Posada señaló que existe un derecho constitucional que facultad a cualquier ciudadano, en este caso un diplomático, a que “pueda formar parte de algún partido político”.

“Es un derecho constitucional. No existe impedimento de ninguna naturaleza para que pueda integrar (un partido)”, señaló para luego referirse a la existencia de otros casos peruanos en similar situación.

Por su parte, John Fernández, secretario general de Restauración Nacional, indicó que dicho partido se encuentra conforme con la inclusión de Harold Forsyth, padre de George Forsyth, a sus filas."Es una persona honorable, un político de trayectoria que ha tenido participación en algunos gobiernos y que yo sepa, no ha estado envuelto en ningún tipo de escándalo", expresó.

SEPARACIÓN. Otra movida se dio en el seno de Solidaridad Nacional. A través de un pronunciamiento, la abogada Beatriz Mejía explicó las razones de su separación del partido y su renuncia a la precandidatura como vicepresidenta en la fórmula presidencial liderada por Rafael López Aliaga, quien aspira a llegar a la Casa de Pizarro.

Actualmente, la agrupación política se encuentra en un proceso de cambio de nombre por Renovación Popular frente a las elecciones generales del 2021.

En su oficio, Mejía Mori cuestiona el retiro sorpresivo “de la lista congresal y de la plancha presidencial de precandidatos cristianos” que fueron invitados a participar del proceso junto a ella.

Ello, días después de que la abogada se refiriese que la agrupación política mantiene una postura “de centro” y no de “derecha popular” como lo exigió en la interna otro sector.

Además, consideró como una propuesta no aprobada por el consenso partidario la realización de ceremonias en municipios bajo el concepto de unión solidaria de personas del mismo sexo, postura que cuenta con el respaldo de grupos dentro del partido.

También recordó que López Aliaga la invitó a ser precandidata a la primera vicepresidencia de su plancha presidencial y liderar la lista congresal; además de comprometerse “a compartir el cargo presidencial con la suscrita, en la segunda mitad del periodo gubernamental”.

Mejía formuló su renuncia como militante de Solidaridad Nacional ante la Secretaría General del partido el último 15 de octubre.

FIN DE LA DISPUTA. Entre tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a Áureo Zegarra Pinedo como presidente del partido Todos por el Perú y, por tanto, validó la afiliación del expremier Pedro Cateriano en dicha agrupación.

Mediante la resolución No. 0340-2020-JNE, el ente electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por Percy Cárdenas, personero legal alterno del partido, en contra de la decisión del JNE, que rechazaba la inscripción de la revocatoria de once dirigentes, entre ellos Zegarra.

En el recurso también solicitaba la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) de cinco nuevos dirigentes, que incluía a José Antonio Aspíllaga como presidente de la agrupación política.

De acuerdo a la resolución del JNE, la revocatoria a una parte de los dirigentes del partido no cumplió el debido proceso al no permitir a los señalados el ejercicio de su derecho de defensa.

Debido al conflicto interno en la agrupación, la afiliación al partido por parte de Cateriano corría riesgo, al igual que la del exgobernador de Ica Fernando Cillóniz, dado que cada una fue tramitada por personeros legales pertenecientes a las distintas facciones.

Sin embargo, tanto Cateriano como Cillóniz aparecen actualmente como afiliados al partido según el ROP, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

CONTIENDA LISTA. Adicionalmente, tras el desistimiento de Raúl Diez Canseco para una eventual candidatura presidencial, las aguas asoman menos agitadas en Acción Popular. El exdiputado Alfredo Barnechea y los excongresistas Edmundo del Águila y Yohny Lescano se enfrentarán en las elecciones internas. Del Águila fue el último en confirmar su postulación de manera oficial al señalar los motivos de su participación y quiénes conformarían su plancha presidencial.

El exparlamentario sostuvo -en canal N- que él representa a una parte del partido, es decir, la línea originaria y primigenia. “La línea de centro tradicional, no antigua, rescatando los buenos valores”, expresó.

Lo acompañarán como primera vicepresidenta Celia Quispe y en la segunda vicepresidencia, Pedro Morales, ambos militantes del grupo político.

“Los acuerdos tomados en el plenario, no hablo de mi caso, forzaron a que puedan llegar auténticos acciopopulistas a las vicepresidencias”, comentó.

Asimismo, respecto a las posturas políticas de los otros precandidatos, Del Águila indicó que Lescano “es un militante que representa una línea de izquierda”; mientras que Barnechea “es un demócrata cristiano que está ajeno a la línea que represento”.

“No quiero decir que sea malo, sino distinto”, acotó.

El exlegislador también precisó que si Raúl Diez Canseco insistía con su postulación a la precandidatura, él no se hubiera presentado.