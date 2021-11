“Soy maestro de aula”, responde orgulloso Idel Vexler cuando se le pide una definición a más de 50 años de vida profesional que tiene entre sus logros haber sido ministro de Educación, viceministro. especialista en políticas públicas y gestión en Educación, director de colegio, y el único peruano en vida que ha recibido las Palmas Magisteriales en los grados de Educador, Maestro y Amauta. Sus “momentos”, como él llama a ese transcurrir de toda una vida nos lo cuenta en “El Moré. El Maestro” (Crisol. Primera Persona, 250 pp.) testimonio que lo pinta de cuerpo entero con sus aportes al desarrollo de la educación peruana.

“Sentí que no tenía ganas de escribir un nuevo libro académico, quería escribir algo testimonial que reflejara aproximadamente 55 años de vida personal y profesional. El libro tiene 18 momentos, ese paso a paso que yo considero he desarrollado en mi trayectoria personal y profesional, que puede ser un referente, no solamente para educadores, también para otros profesionales que aspiran a la función pública y a tener logros significativos en su trayectoria personal”, nos dice Vexler.

Es vital ir quemando etapas, cerrando ciclos, seguir aprendiendo siempre...

Yo he sido docente de aula en colegios públicos por más de 30 años, pero al mismo tiempo he tenido la oportunidad de ser maestro, tutor, coordinador, y director de un colegio de alto nivel académico como es el León Pinelo donde aún sigo siendo asesor y director honorario. He tenido momento a momento un trabajo íntimamente vinculado a la docencia, pero también en ese recorrido yo he sido especialista porque me convocaban al Ministerio de Educación para opinar públicamente sobre currículo, sobre evaluación, gestión escolar, entre otros temas.

Una trayectoria que le da autoridad para opinar y recomendar acciones sobre aspectos educativos, no como estamos viendo ahora que hay funcionarios públicos improvisados en casi todos los sectores.

Exactamente, hay algunas personas que en la escalera de la vida personal y profesional, del primer escalón suben al décimo y después ya no saben cómo moverse. Llegaron a ser ministros, amplios consultores internacionales, pero no han ido escalando poco a poco en su desarrollo personal, profesional, académico, y en mi caso también docente.

¿Cómo se está manejando hoy el Ministerio de Educación?

Veo con mucha preocupación que hay una voluntad de copamiento del Gobierno por un sindicato radical llamado Fenate que ha tenido un reconocimiento express. Tengo la impresión que desde sus posturas ideológicas marxistas quieren ideologizar el currículo escolar, quieren desactivar las evaluación y la meritocracia magisterial. Buscan favorecer a las ideas y a los maestros que piensan igual que ellos desde el punto de vista radical.

Ya se confirmó que vuelven los estudiantes a las clases presenciales en marzo del próximo año...

Todos esperamos a que así sea, con todas las condiciones de bioseguridad y avanzando con la vacunación. Los chicos deben volver a las clases presenciales para recuperar aprendizajes y velar por su bienestar socioemocional.

¿Hay algo qué le preocupa?

Sí, que están nombrando funcionarios que no tienen experiencia en la gestión pública ni compromiso directo de cómo trabajar con los gobiernos regionales, municipios, la sociedad civil, directores, para generar las colaboraciones para el año escolar. Han nombrado a un viceministro que no tiene ninguna experiencia profesional y que su único mérito es ser dirigente de la Fenate.

Toda esa intensa actividad que sigue manteniendo y esa opinión crítica se ve reflejada “El Moré. El Maestro”. ¿Cuál cree que es el principal aporte del libro y el mensaje que quiere que llegue a los lectores?

Que habiéndome mantenido en mi función fundamental de maestro, que en hebreo quiere decir moré, conozcan de la historia de un maestro de aula que pudo llegar a ser ministro, y que además, valoren mi desarrollo profesional y mis aportes a la educación. Si mi contribución a la educación peruana le puede servir al lector como una modesta referencia para su proyecto de vida, yo me sentiría muy satisfecho. Diría misión cumplida.