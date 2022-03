El congresista de Acción Popular, Ilich López, aseguró que no se presentó el día de ayer a la cita que tenía programada ante la Secretaría de Disciplina de su partido debido a que no reconoce su legitimidad.

En declaraciones a Canal N, afirmó que no existe ninguna imputación en su contra, por lo que no tiene ningún tema sobre el que responder.

“No tengo por qué presentarme. No tengo por qué presentarme a ninguna secretaria de disciplina. Entiendo que no hay secretaría de disciplina, cómo voy a asistir a una secretaría de disciplina que no existe”, refirió.

“No tengo nada que ver con el tema de disciplina, no tengo imputaciones, no tengo por qué ir a ningún lugar. No hay secretarías reconocidas, lo que pasa es que el proceso electoral está cuestionado. Por eso hemos aprobado la ley para que el secretario elegido el 2014 asuma funciones administrativas”, agregó.

El pasado 13 de abril, la Secretaria de Disciplina de Acción Popular citó a cinco integrantes de su bancada congresal para que respondan por “imputaciones en supuestos actos de corrupción”.

Mediante un documento, compartido en las redes sociales del referido partido, la Secretaría de Disciplina señala que las acusaciones en contra del legislador “mancha el honor y prestigio de Acción Popular”.

Los legisladores citados fueron: Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo, Ilichi López, Jorge Flores y Darwin Espinoza. En el caso de Mori y Doroteo, la citación señala que deben responder por las declaraciones que dio la empresaria Karelim López al Ministerio Público. Para los demás, la Secretaría de Disciplina del partido solo señala que deben dar sus descargos por “imputaciones en supuestos actos de corrupción”.

