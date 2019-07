Luis Castañeda Lossio: dictan impedimento de salida del país por 18 meses

Síguenos en Facebook

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Superior Especializada en Delitos de Corrupción ha dictado impedimento de salida del país contra exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por 18 meses. Una medida que deberá aplicarse para el excongresista José Luna Galvez, sin embargo aún no se conoce el tiempo que el excongresista estará impedido salir del país.

La medida dictada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho es por 18 meses.

Ayer el fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó ayer el impedimento de salida del país por 36 meses contra Luis Castañeda Lossio y miembros de su círculo cercano, investigados por los delitos de colusión, negociación incompatible y lavado de activos en el caso OAS.

Como se recuerda, el Ministerio Público había planteado el requerimiento en contra de los procesados por un plazo de 8 meses, sin embargo el último pedido fue ampliar dicho impedimento de salida del país a 36 meses.

El abogado de Castañeda Lossio, Bryan Kabsther Berríos cuestionó la ampliación del periodo solicitado por la Fiscalía al sostener que no se habrían presentando elementos jurídicos válidos en contra de su patrocinado. No obstante, durante su intervención, indicó que Luis Castañeda se allana al requerimiento y dispuso la entrega de su pasaporte ante la Fiscalía.

Ayer se realizó la audiencia no asistieron el exburgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio, el excongresista José Luna, el exregidor Martín Bustamante y la exfuncionaria del municipio de Lima, Giselle Zegarra, quienes están incluidos en la investigación.