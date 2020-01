Juntos por el Perú (JP) no pudo pasar la valla del 5% para llegar al Congreso. En consecuencia, tampoco alcanzaron una curul los miembros del movimiento Nuevo Perú (NP), liderado por Verónika Mendoza, que fueron parte de la lista de candidatos de JP. Sobre el tema, Indira Huilca, parte de la Comisión Permanente del Parlamento y exmiembro de NP, ensayó algunas explicaciones que compartió con diario Correo.

¿Por qué Juntos por el Perú (JP) no pasó la valla? Hay múltiples razones, ha sido una elección atípica y no se debe desmerecer el trabajo que se ha hecho (...). Las razones para evaluar son muchas, (las hay) estructurales, que tiene que ver con el partido y la necesidad de comunicarnos más con la ciudadanía.

¿La alianza con Yehude Simon (líder de Juntos por el Perú) y la que se intentó con Vladimir Cerrón (de Perú Libre) influyó en los votos? Sin duda impacta, cambios previos a un periodo electoral siempre impactan, pero hay que tener lecturas más complejas de cuáles han sido las razones de esa votación.

¿O tal vez fue porque no tuvieron un cuadro representativo en JP? Hay varios factores, pasan también por temas organizativos, no podemos desmerecer la fuerte presencia territorial de grupos como el Frepap, y eso es algo que la izquierda ha tenido como un valor, el poder dar una presencia territorial, porque nosotros no tenemos plata para hacer campañas millonarias.

¿Qué se debe hacer ahora? Una evaluación muy profunda de cuál es el impacto de estos resultados.

¿Si usted y Marisa Glave postulaban por JP hubieran superado la valla electoral? Nunca vamos a saber esas cosas porque son situaciones contra fácticas. Lo que si hay que hacer es ver cuál es el mensaje que ha dado la gente con su voto. No tiene que ver con el tema de caras y nombres, tiene que ver con los mensajes.

¿Regresaría a Nuevo Perú? Eso no depende de un proceso electoral, se tiene que hacer una evaluación de cuál es el futuro que se tiene más adelante.

¿Cómo analiza lo dicho por Wilmer Cayllahua, del Frepap, quien afirma que las personas de la comunidad LGTBI tienen enquistado el mal en la sangre? Que son declaraciones desafortunadas que yo rechazo, pero el señor Cayllahua tiene ahora una responsabilidad.

¿Qué responsabilidad? Puede ser que él tenga una mirada particular de la comunidad LGBTI, pero ahora tiene que entender que representa a todos los ciudadanos por igual y a todos les debe respeto y tratarlos sin ningún tipo de discriminación.

¿Unión Por el Perú es de izquierda? Tendría que analizarse su programa político. No caería en etiquetas tan simples.

¿Debe prosperar el proyecto de Virgilio Acuña que pide amnistía para Antauro Humala? Eso escapa a la legalidad, no se pueden hacer leyes con nombre propio, el Congreso no puede amnistiar a nadie porque si una persona ha sido sentenciada en un proceso judicial limpio debe respetarse.

Indira huilca

Integrante de la comisión permanente

Es socióloga por la UNMSM. Fue regidora de la Municipalidad de Lima e integró la Comisión de Desarrollo Urbano, donde acompañó la implementación del Programa Barrio Mío.

La eligieron congresista el año 2016.