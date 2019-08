Indira Huilca: Hablar de vacancia por un audio es "absurdo y una pataleta"

Síguenos en Facebook

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, advirtió que sería "absurdo" que en el Congreso se evalúe la posibilidad de una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra luego de conocerse el audio de una parte de la conversación que sostuvo con las autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María.

"Más allá de las posiciones que podamos tener a favor, en contra, discrepantes sobre este proyecto (Tía María), justificar por un audio una posible vacancia o amenazar con ella, me parece una pataleta", indicó la congresista en una entrevista para radio Santa Rosa.

La congresista Indira Huilca señaló que el audio difundido en el que se escucha a Martín Vizcarra decir a las autoridades de Arequipa que no se puede cancelar el proyecto Tía María de inmediato y sin argumentos, muestra a un mandatario tratando de hacer política para atender un conflicto social.

"No me parece que amerite una vacancia [...] Decir que por (ese audio debe haber) una vacancia me parece absurdo y volveríamos al esquema en que el Congreso es simplemente un espacio de ajuste de cuentas y no un poder del Estado que debe contribuir a apuntalar las decisiones del Gobierno", manifestó la parlamentaria.

Para Huilca indicó que percibe una posición de gobierno "débil" en el audio, lo que debería contribuir a que se priorice el debate del proyecto de reforma constitucional para acortar el actual mandato hasta el 2020 y adelantar las elecciones.

"Más que una posición tomada de antemano o defendida de manera férrea, (el audio) es la expresión de una voluntad de tantear la temperatura donde [...] están las autoridades presentes [...] Es una de las razones que nos llevan a las discusiones de cómo hacemos para superar este ciclo en el que hay un problema de origen [...] de bloqueo con una fuerza intransigente y un gobierno débil que entiende que la única salida ante esa debilidad es el recorte de su propio gobierno y el adelanto de elecciones", concluyó Huilca.

Cabe recordar que hoy al mediodía, se llevará a cabo una Junta de Portavoces en el Congreso convocada por el presidente de este poder del Estado, Pedro Olaechea. El único punto en agenda confirmado, según el documento, es "tomar decisiones respecto a la coyuntura política actual".