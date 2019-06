Informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda archivar denuncia de Sánchez a Hinostroza

Síguenos en Facebook

La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside César Segura (FP), recomendará en su informe de calificación archivar la denuncia del fiscal supremo Pablo Sánchez contra el exjuez César Hinostroza Pariachi.

La denuncia interpuesta por Sánchez el 29 de agosto de 2018 buscaba acusar al magistrado -que cumple arresto domiciliario en España- por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

El informe alcanza a los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera Ramos.

MOTIVOS

Según el informe de calificación, la demanda constitucional N° 247 fue declarada improcedente por no cumplir con los requisitos correspondientes.

El documento explica que, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se establece que los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar la denuncia.

“De los argumentos expuestos (...) se puede advertir que quien formula la denuncia y la suscribe es el fiscal supremo Pablo Sánchez; sin embargo, dicha persona no está facultada para formular denuncias constitucionales”, sostienen.

Consultado sobre el informe, Segura Izquierdo señaló a Correo que la denuncia de Sánchez no procedió por no tener legitimidad. “El Reglamento establece que el único que puede proponer la denuncia es el fiscal de la Nación, y en ese momento era Pedro Chávarry y no Sánchez”, sostiene el legislador. El informe se debatirá el lunes.