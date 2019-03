Interpelación a Vicente Zeballos: Ministro de Justicia responderá 21 preguntas del Pleno

Síguenos en Facebook

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, será interpelado por el Pleno del Congreso este lunes, en el deberá responder las interrogantes de los parlamentarios sobre el acuerdo de colaboración eficaz firmado por la Fiscalía de la Nación y con la constructora Odebrecht .

Se prevé también un crispado debate entre las bancadas que desaprueban el acuerdo y exigen modificaciones (Fuerza Popular, APRA, Acción Popular) y las que lo apoyan resueltamente (PPK, Nuevo Perú, Alianza Para el Progreso y Bancada Liberal).

No obstante, a juzgar por las declaraciones de voceros de FP y AP, no existe -al menos hasta anoche- el ánimo de llegar a la censura. “No hemos discutido el tema (eventual censura). No sé si lo pertinente sea una censura.

Vamos a ver la actitud del ministro. Espero que asuma una postura más racional”, comentó a Correo el legislador Armando Villanueva Mercado, cuya bancada (Acción Popular) acordó votar a favor de la interpelación. Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, comentó en la misma dirección: “No tenemos ningún ánimo en este momento para ir a una censura contra el ministro de Justicia”. Desde el oficialismo, Jorge Meléndez (PPK) atribuyó a los interpeladores la intención de derogar la ley de reparación civil, “lo cual -a su juicio- desincentivaría el acuerdo de colaboración eficaz”.

Estas son algunas de las preguntas que deberá responder Zeballos ante el Pleno:

- ¿Conoce usted las actividades del procurador y hace seguimiento regular de estas, sobre todo en lo que respecta al caso Lava Jato, habida cuenta que su condición de caso emblemático de corrupción en el Perú?

- Detalle usted cuál ha sido la fórmula para calcular el monto de la reparación civil y los criterios aplicados para el cálculo por el procurador, funcionario dependiente de usted en su condición de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- ¿El procurador ad hoc desconocía de la existencia de este caso o se le dieron instrucciones para apartar de la negociación del acuerdo de colaboración eficaz a este caso?.