Janet Sánchez cuestionó al presidente Vizcarra por respaldar a Meléndez

La excongresista Janet Sánchez criticó al presidente de la República, Martín Vizcarra, por supuestamente "proteger" al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, acusado de influenciar para la contratación de la madre de su hijo en el Parlamento.

En ese sentido, la expresidenta de la Comisión de Ética aseguró que le ha causado gran sorpresa las afirmaciones del jefe de Estado sobre el exlegislador de Peruanos por el Kambio (PPK) tras la acusación.

“Me sorprende muchísimo lo que ha dicho el presidente, sin duda está protegiendo a Meléndez porque ha sido su aliado, eso es claro y evidente", refirió en diálogo con El Comercio.

Janet Sánchez sostuvo que existen pruebas contundentes de la falta cometida por Meléndez.

“A mí me buscaron para preguntarme sobre este tema, he sido respetuosa y honesta en responder. No voy a mentir ni encubrir a ese señor ni a otra persona, siempre responderé con la verdad”, anotó.

La exlegisladora acusó a Meléndez de recomendar a la madre de su hijo, Erika Fernández Carrasco, para que trabaje en la Comisión de Ética como auxiliar durante los meses de junio, julio y agosto del 2018.

“Uno tiene que ser coherente con las opiniones"

Luego, Sánchez precisó que Vizcarra no está siendo coherente con su prédica de honestidad y anticorrupción. Además, dijo que el jefe de Estado tendrá que responder ante las autoridades cuando sea el momento.

“Uno tiene que ser coherente con las opiniones que da pero creo que el presidente no lo está haciendo, no estás siendo coherente con su prédica de honestidad y anticorrupción, sin embargo es una prerrogativa que tiene, pero tendrá que responder cuando sea el momento ante quienes apostaron y votaron por él", expresó.

"No hay ninguna denuncia formal"

El último viernes, el presidente Vizcarra mencionó que no hay ninguna denuncia formal sobre la denuncia de Sánchez contra Meléndez.

“Es un cuestionamiento (lo que hay). No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente", manifestó.

El 13 de octubre pasado, Sánchez reveló a “Panorama” que cuando era presidenta de la Comisión de Ética y excolega de bancada de Meléndez, éste recomendó la contratación de Fernández Carrasco y dijo ella desconocía la relación que mantenían ambos.