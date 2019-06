Janet Sánchez: Daniel Salaverry me invitó a postular a la Mesa Directiva

Síguenos en Facebook

Una nueva declaración pone los reflectores sobre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien presentó una acción de amparo y mañana interpondrá una medida cautelar, con la intención de detener el proceso de sanción parlamentaria de 120 días -pendiente de votación en el pleno- en su contra por presentar informes falsos durante la semana de representación.

Y es que la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PPK), confirmó a Correo que el titular del Parlamento la invitó a postular a la Mesa Directiva hace dos meses. En paralelo, el trujillano hacía llegar sus descargos y un informe pericial grafotécnico al grupo de trabajo para librarse de la sanción.

INVITACIÓN

“Se conversó en su momento”, expresó la oficialista al ser consultada sobre la invitación de Salaverry.

Janet Sánchez fue a conversar con el titular del Congreso por un determinado tema y, durante la charla, surgió la posibilidad de ir a la Mesa Directiva en la misma plancha.

“Uno tiene que sacar sus conclusiones sobre determinados temas, creo que se dio de un momento a otro”, resaltó.

Sobre la posibilidad de que Salaverry Villa haya tenido la intención de frenar la investigación en su contra, la legisladora sostuvo que al exfujimorista le corresponde responder el cuestionamiento.

“Sería irresponsable dar una declaración de la cual no estoy segura, o cuál ha sido la intención del congresista”, indicó.

Sin embargo, Sánchez Alva dice no creer que el trujillano haya tenido alguna intención de detener la indagación.

“No creo que hubo intencionalidad o en todo caso no lo sentí, nunca se habló de eso”, comentó.

Además, descartó que durante la conversación se haya hablado sobre la denuncia que atravesaba el titular del Congreso. “No hubo intencionalidad de sortear o canjear una cosa por otra, no he sentido una mala intención que él pretendiera ir a la reelección de la Mesa Directiva”, expresó.

DEBER

Más temprano, Sánchez reveló que el último viernes remitió un oficio a la presidencia del Congreso, solicitando que la próxima semana el pleno discuta el informe aprobado en la Comisión de Ética por el caso Salaverry.

“Se ha presentado el pedido efectivamente, y no solo por el caso de Daniel Salaverry. También tenemos dos casos más ahí para ver. Se ha presentado una carta indicando que se prioricen los informes de la comisión”, manifestó.

Consultada acerca de la posibilidad de que el tema sea abordado antes del cierre de la legislatura, sostuvo que los portavoces de las diferentes bancadas podrían exhortar al titular del Parlamento para que el tema sea abordado en los siguientes días.

“Si se tiene la posibilidad de hacerlo, yo creo que es necesario. Recordemos que no estamos viendo cualquier caso. Estamos viendo el caso del presidente del Congreso, ya eso (le) correspondería a la Junta de Portavoces”, indicó.

Y agregó: “Creo que debería (discutirse el caso) antes de que termine esta legislatura. Sin embargo, yo no soy miembro de la Junta de Portavoces, pero creo que los voceros, en su sentido de responsabilidad y de representación de los grupos parlamentarios, deberían pedir que se agende este tema”.

RESPONDEN

Al respecto, este diario buscó comunicarse con los diferentes portavoces de las agrupaciones políticas en el Congreso, quienes -en su mayoría- se mostraron a favor de que el informe del caso Salaverry Villa sea debatido en la siguiente legislatura.

Desde Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez sostuvo que su bancada considera que un debate en los próximos días sobre el referido político podría ser considerado como “aprovechamiento político”, por lo que consideró conveniente que Salaverry culmine su gestión como titular del Parlamento.

“Desde APP consideramos que se debería dejar culminar el periodo (...). Sería mejor en la siguiente legislatura, porque ahora correría como un aprovechamiento político”, expresó.

Si bien cuestionó las acciones tomadas por el legislador trujillano ante el Poder Judicial (PJ), Vásquez señaló que su agrupación “no se va a prestar para un juego”, en el que “los fujimoristas se la tienen jurada a Salaverry”.

Javier Velásquez Quesquén, representante del Partido Aprista, destacó el trabajo realizado por Janet Sánchez al frente del grupo de Ética, pero estimó que la eventual sanción podría discutirse en agosto porque no prescribe.

“Creo que la señora Janet Sánchez está haciendo un trabajo impecable, pero creo que el tema Salaverry se puede ver en la próxima legislatura (...). La propuesta de sanción no va a prescribir si la dejamos para el mes de agosto. Salaverry tiene que terminar su mandato porque a él no lo están sancionando por haber cometido un acto como presidente, sino como congresista”, señaló.

COINCIDEN

A su vez, el acciopopulista Edmundo del Águila también consideró propicio esperar a que la actual gestión del exfujimorista culmine, debido a que, por ahora, el debate en el Congreso se aboca a los proyectos de ley de la reforma política.

“Particularmente, creo que debería verse en la próxima legislatura y dejar que su presidencia acabe. Hoy, estamos concentrados en los temas de la reforma política. Y es bueno enfocarse en eso, primero para cumplir con los plazos y segundo, para hacer una contra propuesta al Ejecutivo de buenos proyectos de ley”, recalcó.

Para sustentar su postura, Del Águila indicó que en el siguiente periodo parlamentario también se podría discutir de manera adecuada la recomposición de las comisiones, punto que fue rechazado días atrás por la mayoría parlamentaria.

“Ahorita, el tema es la reforma política, en la próxima legislatura ponemos a debate la redistribución de las comisiones y la sanción contra Salaverry. Esa es la posición del partido”, precisó.

Correo buscó comunicarse con el portavoz de Fuerza Popular (FP), pero no contestó nuestras llamadas.

En tanto, la fujimorista e integrante de la Comisión de Ética, Karina Beteta, descartó que exista una “venganza” contra Daniel Salaverry por parte de su agrupación. También consideró como “complicado” que los voceros de las bancadas soliciten agendar el tema en el pleno de la próxima semana, debido a que considera que “esto no es un tema entre Salaverry y FP”.

“El odio hacia FP es tan grande que no importa que así se vulneren derechos de la institución. Veo que hay congresistas que están cegados ante la realidad y creen que todo esto es por FP, y consideran que (Salaverry) debe ser blindado. Queda demostrado que aquí no hay ninguna venganza contra Salaverry. Él ha incurrido en presentación de informes falsos. Los voceros no lo van a pedir (que el tema se agende) y no es porque lo apoyen, sino que ellos dicen ‘esto es un tema entre Salaverry y FP, y mejor nos ponemos de costado’. Con nuestro vocero aún no hemos conversado de eso”, señaló.

Asimismo, Hernando Cevallos, de Frente Amplio (FA), indicó que “va a ser complicado” que el informe de Ética se debata en los próximos días. Ello, debido a que el titular del Congreso tendría hasta el día miércoles para hacer sus descargos y apelar a la medida aprobada.

“Si él tiene tres días para apelar y el pleno es el jueves. He ahí el punto, porque quien tiene que agendarlo es él. Salvo que la Junta de Portavoces lo solicite, pero ¿cuál sería el apuro para acelerarlo y verlo de manera inmediata? Generalmente se programa la vista de esto y creo que debe verse de manera natural. El caso debe seguir su curso normal”, expresó.

Por otro lado, Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú (NP), indicó que su bancada solicitó una reconsideración para que la comisión debata y someta a votación de nuevo el caso del congresista trujillano. “El Congreso no está para vendettas políticas (...). Que (el informe) se retrotraiga hasta la instancia en la cual está el proceso, que es la presentación del informe y su debate (...). Lamento que Janet (Sánchez) se haya sumado a una vendetta política conjuntamente con el APRA y el fujimorismo”, refirió.

Quintanilla, quien descartó alguna simpatía hacia Daniel Salaverry y FP, consideró que el documento fue aprobado “ilegalmente” y exhortó a los legisladores a respetar el debido proceso.