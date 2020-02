Javier Bedoya Denegri, nieto del líder fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, se refirió a los resultados del partido en las últimas elecciones al Congreso. A su criterio, han sido dos los factores que han generado que la organización no llegue a pasar la valla del 5% para conseguir representación en el Congreso.

“La falta de identidad en el partido. Hay militantes de esta dirigencia que están tergiversando la doctrina y otro de los factores es que el partido estuvo ausente en estos tres años sobre determinados acontecimientos”, indicó.

Bedoya Denegri asegura que dependerá de Beingolea convocar a los mejores cuadros (Foto: Andina)

En diálogo con Correo, explicó que el PCC estuvo ausente y no sentó posición sobre la ideología de género, el indulto a Alberto Fujimori, la vacancia y posterior renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, como procede el presidente Martín Vizcarra sobre su confrontación constante con el Congreso y su posterior disolución. “El partido nunca ha sido de masas, pero si de cuadros”, dijo.

En otro momento, se pronunció sobre el actual presidente de la organización, Alberto Beingolea y como su votación fue decayendo con el paso de los años. “Sigue siendo una persona importante, pero Beingolea o da un paso al costado o finalmente abre el juego y empieza a trabajar con otra gente que no sea la de su entorno”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que es su tarea el no seguir enfrascado con las mismas personas y advierte que de no pasar la valla el 2021 perderían la inscripción. “Él tiene la llave, dependerá de su apertura, autocrítica, convocar a los mejores cuadros para sacar al partido. Si el señor Beingolea no convoca a otras personas, no hay solución para el partido (2021)”, comentó.

Cuadros

Para Bedoya Denegri, los cuadros que presentó el PPC no fueron los mejores, salvo algunas excepciones.

“Han llenado la lista con gente invitada que no coincide o no comulga con los principios del partido. Una de las personas que mencionó que se quitara la palabra matrimonio fue una invitada gente joven que no tiene experiencia política”, agregó.

Para el pepecista, hay gente joven que aún necesita hacerse conocerse. “Sin desmerecer a estos chicos, hemos podido invitar a gente de mayor experiencia. Son chicos valiosos pero les falta mayor formación doctrinaria”, insistió.

En ese sentido, refirió que el ser joven no otorga un derecho exclusivo de participar en un proceso electoral.

Cuestiona candidatos sin experiencia en política. (Foto: PPC)