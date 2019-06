Javier Velásquez: "Es irrelevante para mí el tema de la Mesa Directiva" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El integrante de la bancada Aprista, Javier Velásquez Quesquén, consideró que es irrelevante pensar en integrar la próxima Mesa Directiva del Congreso, cuando lo que se debe hacer realmente es defender el fuero de dicha institución en todo momento.

"Es irrelevante, para mí, el tema de la Mesa Directiva, creo que lo que tenemos que hacer los parlamentarios estando o no en la Mesa es defender los fueros de este parlamento", manifestó a Correo.

En ese sentido, el representante de Lambayeque explicó que a pesar de no estar frente a la Mesa Directiva puede hacer valer sus derechos como padre de la patria.

Consultado si la bancada de la estrella postulará a la próxima Mesa Directiva, sostuvo que eso se verá en su momento porque aún no se ha discutido en la Célula Parlamentaria Aprista. En la misma línea, recordó que fue él quien recomendó a su bancada no postular junto a Fuerza Popular en las elecciones pasadas de la dirección congresal.

"Yo fui el que impulsó de que no acompañemos a Fuerza Popular y de ahí se descolgó Alianza Para el Progreso. Yo no he votado por Fuerza Popular, ni por el señor Daniel Salaverry, menos lo haría ahora", anotó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que su grupo parlamentario vaya a la elección de la Mesa Directiva de la mano con Acción Popular.

"Si va por el lado de una lista encabezada por Víctor Andrés García Belaunde u otro parlamentario que defiende al fuero del Congreso, allí lo veremos", expresó.

Sobre nuevos audios

Para Javier Velásquez se debería dejar trabajar a los jueces porque finalmente quien decide el caso (de Keiko) es la sala en pleno integrada por cinco magistrados y uno solo. Cuestionó que no se puede descalificar a un juez o fiscal por tener cierta inclinación o vinculación, en todo caso, recomendó que también debe pasar lo mismo con Domingo Pérez y Rafael Vela, pero eso no es el asunto.