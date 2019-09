Javier Velásquez niega apresuramiento en elección de miembros del Tribunal Constitucional (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El integrante de la Comisión de Constitución, Javier Velásquez Quesquén, negó que exista un "interés particular" en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como lo han sugerido algunos parlamentarios.

Desde la sede del Legislativo, el aprista aseguró que los cuestionamientos de los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú están fuera de contexto, ya que no hay ningún apresuramiento en esa designación.

En ese sentido, Velásquez Quesquén recordó que algunos integrantes del Tribunal Constitucional tienen vencido su mandato desde hace tres meses.

"Los miembros del Tribunal Constitucional tienen más de tres meses que se ha vencido su mandato. Ahora dicen, ah porque ha planteado un hábeas corpus. Son argumentos fuera de contexto", subrayó.

Luego, el aprista rechazó que exista un apresuramiento sospechoso en esa elección.

"No se puede imponer plazos porque los plazos están en la ley. No han leído la ley, los señores. La ley establece, aquí no hay apresuramiento, lo que se ha hecho es proponer una lista de once", sostuvo.

En otro momento, Javier Velásquez dijo que en la Comisión de Constitución les explicaron a los legisladores la importancia de esa designación.

"La ley manda que en los próximos días debe haber otra propuesta. Eso no se puede cambiar porque está en la ley. Inclusive, cuando los congresistas de izquierda han presentado sus argumentos en la Comisión les hemos explicado y, por eso, han firmado el acta", remarcó.

El último miércoles, cinco bancadas manifestaron su rechazo a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional al considerarlo un proceso apresurado sin un motivo sustancial. Ellos se oponen a que se realice esa elección en este periodo, debido a que, el tema se encuentra pendiente desde hace meses.