Javier Velásquez Quesquén: “Resulta ofensivo que el Gobierno prevea S/700 mlls.”

Síguenos en Facebook

A un día de que la Comisión de Constitución del Congreso inicie el debate del proyecto de ley de adelanto de elecciones, diversos voceros de oposición consideran inconveniente el monto de S/700 millones que demandaría los comicios. Uno de ellos, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, no duda en calificarlo de “ofensivo”.

¿Cuál es su apreciación respecto del costo de S/700 millones para el adelanto de elecciones?

Nosotros vamos a votar por el archivamiento de ese proyecto. Resulta ofensivo al país que el Gobierno prevea S/700 millones para adelantar las elecciones, pero no puede atender el Hospital Regional de Lambayeque, donde han muerto 30 bebés por falta de incubadoras.

¿Es una mala decisión?

Estos S/700 millones hubieran salvado a esos niños. Si es un Gobierno que quiere desarrollar una política populista, que lo haga. Vamos a votar por el archivamiento y si el Presidente toma la decisión de disolver el Congreso, que lo disuelva. Eso le ahorraría un costo al país.

¿Es válido hablar de determinada cantidad cuando todavía no ha sido aprobado el proyecto?

Ellos ya tienen posición tomada, irreversible. No es mera coincidencia que (recientemente) la ministra de Transportes, María Jara, hable de que el tema del adelanto de elecciones es irreversible. Si ya tienen una posición tomada, algunos parlamentarios también tenemos una posición.

¿Cuál es esa posición adoptada por algunos legisladores?

Ahorrarle este costo al país y que, si el presidente Martín Vizcarra es el salvador de la patria, que disuelva el Congreso y se quede dos años con un nuevo Parlamento.

¿Qué piensa de sus colegas parlamentarios que no quieren desprenderse del Congreso?

Que algunos parlamentarios no se mueran de miedo ni estén pensando en la quincena, sino en garantizar que este Parlamento mantenga la función de hacer contrapeso al Ejecutivo y a los excesos del gobernante, como el que está allí (Vizcarra).

¿Desde su punto de vista, la única solución es el archivamiento de la propuesta del Ejecutivo?

Rechacemos el proyecto para que el Gobierno proceda a disolver (el Congreso) y le ahorre ese costo (700 millones) al país. Ojalá que los congresistas dejen como legado defender la intangibilidad del Parlamento; es decir, cuando nos ponen un proyecto de adelanto de elecciones sin que se haya discutido en comisión, y ya el Gobierno prevé su presupuesto, es evidente que esa es una grave intromisión autoritaria del Gobierno.

¿De esa manera Vizcarra podría gobernar sin culpar al Parlamento?

Que el señor Vizcarra tenga los pantalones bien puestos para terminar el mandato, ya no tendrá un pretexto para decir: “El Parlamento me obstaculiza” y que pueda terminar su mandato el 2021 (...) No hay un artículo en la Constitución que diga que el Presidente pueda acortar o extender los plazos.

Perfil

Javier Velásquez, congresista del APRA

Estudió derecho en Universidad Pedro Ruiz Gallo. Maestría en Derecho constitucional (PUCP). Profesor de derecho en la USMP. Presidente del Congreso (2008-2009). Titular de la PCM (2009-2010).