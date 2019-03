Javier Velásquez responde a investigación de Fiscalía de la Nación: "Esto es un nuevo hecho falso"

Síguenos en Facebook

Luego que el fiscal provincial contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, informara que la Fiscalía de la Nación investigará a cinco congresistas, implicados en presuntos actos de corrupción relacionados a las obras de agua y desagüe en Chiclayo, entre ellos el parlamentario Javier Velásquez Quesquén, Correo se comunicó con el legislador para defenderse de los cargos que se le imputan.

"Quiero decir que esto es un nuevo hecho falso que me imputa ese fiscal. Ya en un caso anterior, me pusieron como implicado en el caso de Los Wachitturos en 2015. Sin embargo después de 3 años no pudo corroborar (el fiscal Carrasco Millones) lo declarado por el colaborador", precisó el parlamentario.

Por lo que sostiene que no le llama la atención la "irresponsabilidad del fiscal Carrasco Millones". "Este informe que ha venido a Lima no tiene ningún elemento corroborativo, solamente la mención que ha hecho el alcalde que esta preso", aseveró.

"Él habla de obras, debería decir qué obras, dónde están las obras, qué empresas y qué monto", sostiene Velásquez.

De igual modo, precisó que se allanará a la investigación que haga la fiscal de turno y demostrará "por tercera vez" que todo es un hecho falso.

"Yo voy a demostrar en la Fiscalía que el señor ha cuestionado mi actitud política en Lambayeque, que es un adversario político. Yo voy a demostrar, así como demostré en el caso de Los Wachiturros, que él hace opiniones políticas", manifestó.