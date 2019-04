Javier Velásquez sobre caso de asesora de Del Castillo: "No me gusta condenar antes de investigar"

El congresista del Apra, Javier Velásquez, consideró que saldrá airoso su colega de bancada, Jorge del Castillo, luego de conocerse que su asesora ha cobrado sueldo a pesar de encontrarse en el extranjero.

En ese sentido, indicó que lo correcto es esperar una explicación de Del Castillo Gálvez.

"Espero que en las próximas horas explique. Creo que superará este incidente. He visto el reportaje, a mí no me gusta condenar antes de investigar. Por lo que he visto, Jorge no ha podido responder. Lo correcto es esperar una explicación", subrayó el parlamentario en diálogo con Canal N.

Incluso, Velásquez Quesquén señaló que está en contra de las especulaciones y, dijo que tampoco lo hará en el caso de su compañero.

"No especuló, ahora terminamos condenados antes de que se nos investiguen", añadió.

De acuerdo con el dominical Panorama, la abogada Dianne Monge Berrocal, de 26 años, quien fue contratada para que sea asesora del despacho de Jorge del Castillo, habría cobrado el sueldo de 5 mil soles en los últimos dos meses, a pesar de estar fuera del Perú desde el 31 de diciembre pasado.