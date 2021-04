Jean Ferrari, candidato al Congreso con el número 17 por Victoria Nacional, agrupación política que pretende llevar a la presidencia a George Forsyth, debatió con María Espinoza, quien postula con el número 10 por Acción Popular, partido que busca que Yonhy Lescano sea presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Luego de ver la problemática de nuestro país, con tanto corrupto, con tantos políticos tradicionales que no han hecho absolutamente nada por el país, es que me he visto en la obligación de dar este paso por esta ruta política para combatir ello y posicionar un sector que lamentablemente está abandonado, que es el sector deporte”, expresó en este diario.

¿Qué propone para solucionar la demanda de oxígeno?

Según el postulante al Parlamento, se debe fortalecer la atención primaria para que no haya aglomeraciones de ciudadanos, generando focos infecciosos de COVID-19.

“Por otro lado, lo que son las plantas de oxígeno, debe haber una inversión para abastecer con plantas de oxígeno al país, no podemos estar rogando por un balón de oxígeno, no hay regulación. Por eso, tiene que aplicarse las asociaciones públicas privadas para que el privado pueda ayudar al Estado bajo ciertos reglamentos”, manifestó.

¿Qué plantea para luchar contra la inseguridad ciudadana?

“Estamos encaminados a fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Necesitamos que vuelva la Policía a tener ese respeto en las calles y para eso hay que darles capacitación. Esos tres años de donde salen formados, tiene que modernizarse por medio de buena tecnología, tiene que haber buenos profesores que enseñen todo lo que es seguridad ciudadana”, aseveró.

