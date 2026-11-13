El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 2 proclamó a la agrupación política Somos Perú como la ganadora de las elecciones municipales en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL). Sin embargo, dejó vacante el cargo de alcalde distrital.

El organismo electoral resolvió de esa manera a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el criterio para que el segundo regidor o regidora asuman, en caso de que el candidato a primer regidor haya ejercido el cargo en el periodo anterior, esto último para evitar la reelección encubierta.

EL CASO

En el distrito de SJL se presentó como candidato a primer regidor por Somos Perú el señor Jesús Maldonado, quien recientemente había ejercido como alcalde de ese distrito.

Su candidato a la alcaldía era César Usquiano Maldonado, pero renunció a principios de agosto bajo el argumento de “motivos estrictamente personales”.

Así, Jesús Maldonado intentó retornar a su cargo bajo la modalidad de reelección encubierta.

De acuerdo con los resultados oficiales, Somos Perú ganó 264,727 votos, lo que representa el 45.77% de respaldo a su lista.

Margiori Mejía Alva, segunda regidora electa de ese partido, no fue proclamada.

Jesús Maldonado trató de asumir la alcaldía de San Juan de Lurigancho bajo una reelección encubierta. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

DECISIÓN

El JEE decidió únicamente proclamar a los 14 regidores distritales.

En una resolución, ese JEE señaló conocer el criterio que estableció el JNE sobre la prohibición de reelección inmediata. Sin embargo, el colegiado electoral de primera instancia dijo que “corresponde preservar el orden de precedencia de los candidatos que integraron dicha lista, sin alterar la ubicación que cada uno ocupó al momento de la jornada electoral”.

El JEE deja “a salvo las competencias constitucionales y legales del JNE respecto de la revisión de las actas de proclamación y de las determinaciones que corresponda en el marco de sus atribuciones”.