Jefe de la UIF será citado por Comisión Lava Jato tras filtración de información

La Comisión Lava Jato aprobó citar en el más breve plazo al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, por la filtración de las transacciones bancarias del presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La legisladora fujimorista, Rosa Bartra, rechazó cualquier insinuación de haber filtrado información a la prensa, como el informe mencionado de la UIF. “Esta comisión jamás ha filtrado una sola de las informaciones que posee”, manifestó.

Informó que la comisión solicitó a la UIF, en febrero de este año, información sobre los movimientos financieros realizados por PPK y sus empresas y las que él podría haber recibido. Poco a poco llegó dicha información, siendo la última remisión el pasado miércoles 14 de este mes.

Cabe recordar que el jueves 15 de marzo se difundió vía redes sociales el informe de la UIF que consigna que PPK transfirió US$89.182 a una cuenta bancaria de Gilbert Violeta, vocero titular de la bancada oficialista. Asimismo, US$602.551 entre enero del 2005 y abril del 2016 a dos cuentas de José Luis Bernaola, ahora chofer de Palacio de Gobierno.

Para Sergio Espinosa, es "muy probable” que la Nota de Inteligencia Financiera sobre las transacciones bancarias de PPK, que fue enviada a la Comisión Lava Jato, haya sido filtrada desde este grupo investigador. “Lo único que puedo decir es que esta información la tenía el Ministerio Público hace varias semanas y no hubo ningún problema. Lo hemos entregado a la comisión investigadora, el lunes o martes, y ha salido inmediatamente en todos los medios”, sostuvo.

Espinosa precisó también que el documento no contiene conclusiones sobre la existencia o no de algún delito, pues no es un documento que tenga valor probatorio. Pero, indicó que su equipo en la UIF le ha asegurado que no hay errores en la información que proviene de distintas fuentes —entre ellas, bancos—, pues esta es comprobada.