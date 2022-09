El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, dijo que actualmente no cuentan con un presupuesto suficiente para que se pueda llevar a cabo un adelanto de elecciones como se ha comenzado a debatir en el Congreso de la República.

Al ser consultado sobre el tema, el magistrado señaló que responde sobre “política de ficción” porque todavía no es una realidad la propuesta.

“Me ponen en el caso de la política de ficción, porque no es una realidad. Me parece que en un caso de esa naturaleza, no va a haber un presupuesto todavía. Tendría que haber un presupuesto ampliatorio”, señaló en declaraciones a la prensa.

Salas Arenas evitó hablar sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, pero sí respondió cuando se le preguntó sobre la viabilidad de un referéndum para concretar el mencionado adelanto de elecciones.

“Recuerdo que cuando no pertenecía al JNE se produjo una consulta popular para cuestiones de orden constitucional. Se trabajó muy rápidamente. Supongo que una cosa así, en el caso que hubiera una consulta de esa naturaleza, estoy hablando hipotéticamente, podría darse”, manifestó.

Este martes 13 de setiembre, la Comisión de Constitución comenzó a debatir el planteamiento de la congresista Digna Calle (Podemos Perú) para que se lleve a cabo un adelanto de elecciones tras un recorte del mandato del Ejecutivo y Legislativo. Su pedido es que esto se apruebe en el Poder Legislativo por mayoría simple y luego sea sometido a un referédum.