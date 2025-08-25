La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició este 25 de agosto el procedimiento de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, por presuntamente haber ocultado una sentencia relacionada con violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

El organismo dispuso un plazo de cinco días hábiles para que el funcionario presente sus descargos y entregue la documentación que considere pertinente.

La decisión se adoptó tras admitir las solicitudes de vacancia presentadas por Héctor Acuña, del Frente Unitario de los Pueblos del Perú; Liz Meléndez, en representación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal; y las congresistas Ruth Luque y Flor Pablo, según informó Epicentro.

El caso se remonta a un reportaje difundido por el programa Cuarto Poder hace menos de un mes, en el que se reveló que Ríos Patio habría recibido en mayo de 2011 una sentencia del Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla por maltrato psicológico contra su exesposa.

La abogada de la denunciante, Elena Tello, detalló que la sentencia estuvo respaldada por evaluaciones médicas. Asimismo, señaló que durante el proceso de selección de los miembros de la JNJ presentó una carta al comité de selección para advertir sobre la sentencia, pero que recibió como respuesta que el periodo de tachas ya había pasado.

Ante estas revelaciones, Ríos Patio rechazó que se trate de una condena penal. Aseguró que no cuenta con antecedentes y que el fallo corresponde a una medida de protección emitida en el marco de un proceso de divorcio.

El presidente de la JNJ sostuvo que en 2004 el marco normativo aún no incluía la tipificación penal de violencia contra la mujer y que, en consecuencia, el fallo judicial no corresponde a esa figura.