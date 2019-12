Un grupo de especialistas y profesores de Derecho viene cuestionando la presunta falta de transparencia en las entrevistas a los postulantes para la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La ronda de entrevistas a los candidatos culminó hoy sábado con la presentación de los últimos siete postulantes a este organismo encargado de la selección, nombramiento y destitución de jueces y fiscales del país. Sin embargo, dicha comisión para la JNJ asegura que a la fecha no ha recibido ninguna queja por parte de los candidatos.

A través de un un comunicado los especialistas Walter Albán, Yván Montoya, Javier La Rosa, Beatriz Ramírez, Noemí Ancí, Ernesto de la Jara, Lilia Ramírez, María Gonzales y David Lovatón refieren que no se respetó el carácter público del proceso, pues la sociedad civil no pudo estar presente en la ronda de entrevistas; y que solo se pudo ver en una transmisión con cortes.

Los profesores y abogados hicieron sus observaciones al desarrollo del concurso indicando que “resulta lamentable que un concurso de tanta trascendencia para el sistema judicial del país, pase casi desapercibido y en condiciones que limitan su plena transparencia”.

"En nuestra opinión, no se ha respetado a cabalidad, el carácter público de la ‘Entrevista Personal’, conforme se encuentra establecido en las bases del concurso (Resolución Nº 017 2019-CE) y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); incluso refirieron que varios de ellos tenían previsto asistir personalmente a las instalaciones donde se realizan las entrevistas, pero que “extrañamente, el público asistente fue invitado a seguir el desarrollo de las mismas en una pantalla de televisión en una sala contigua”.

Comisión para la JNJ

El vocero de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Armando Canchanya, dijo a Diario Correo que lo señalado en ese documento de los especialistas y profesores en Derecho, no es exacto. “Ellos dicen que no se está garantizando la presencia de los ciudadanos en las entrevistas, no es exacto. Más bien se ha dispuesto que no solo las personas puedan acceder físicamente, sino también a través de la televisión o redes sociales”, indicó.

Sobre los cortes técnicos de la transmisión, indicó que “una vez que se concluyeron las entrevistas...durante los cortes lo único que se hizo es cambiar los carteles”. “La transmisión es desde el momento en que el postulante ingresa y se retira, no hay más contacto entre el entrevistado y la comisión. Además, en ese momento no se vota ni decide, ya que el fin de semana los miembros de la Comisión decidirán y la lista (final) será publicada el 30 de este mes”, declaró.

Respecto al acceso físico del público en una sala contigua a través de una pantalla de televisión, Armando Canchanya, precisó que como los espacios son reducidos, a los familiares y personas que asistieron se les habilitó los mismos ambientes de la prensa. “Varios postulantes han saludado por la manera que se desarrolla el proceso. Las salas paralelas es una práctica común que no afecta en nada a la transparencia del proceso”, afirmó al agregar que la Comisión para la JNJ también entiende que nunca hubo ninguna intención de postergar las entrevistas y que por “una cuestión de respeto se tiene que cumplir” lo programado.

Las entrevistas del grupo 3 de candidatos se realizaron hoy en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel), en el distrito de San Luis. Los candidatos que pasaron por esta fase son Marco Ríos Luna, Carlos Peña Perret, Miguel Romero Bueno, Tito Esteves, Germán Serkovic, María Covarrubias y Víctor Amadeo Velis Alva.

Video: Justicia Tv

Condiciones personales

La comisión especial de la Junta Nacional de Justicia indicó que el objetivo de la entrevista es explorar las condiciones personales del postulante, así como sus perspectivas y conocimiento del sistema de justicia.

Cabe recordar que la ronda de entrevista se inició el jueves 26 de diciembre con las entrevistas de José Ávila, Aldo Vásquez, Jorge Calderón Castillo, Marco Tulio Falconí, Guillermo Thornberry, Luz Inés Tello, Jacinto Rodríguez Mendoza, María Zavala y Jaime de la Puente.

Asimismo, pasaron por esta fase Abraham Siles Vallejos, Ismael Lavilla Torres, Mónica Rossel, María Tello, Imelda Tumialán, Jaime Gómez Valverde, Antonio de la Haza, José Hugo Rodríguez, Óscar Cornejo, Juan Bustamante Zavala, Mauro Leandro Martín, Luis Naldos Blanco y Walter Checa Carlín.

Trayectoria profesional

Las entrevistas tienen la finalidad de evaluar la trayectoria profesional y la solvencia e idoneidad; así como la proyección personal, y los resultados de las pruebas de confianza.

Así, está previsto para el 30 de diciembre la publicación de cuadro de méritos con los nombres de quienes resulten elegidos. La ceremonia de juramentación está programada para el 6 de enero del 2020.